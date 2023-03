Joana Sanz, esposa de Dani Alves, anunció su divorcio con el futbolista

"Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme a mí en mil pedazos… Creo que me va a costar años de vida sacar de mi memoria su forma de mirarme, esa forma de como si yo fuera lo más increíble del mundo, y joder, sí, porque soy trabajadora, independiente, inteligente, detallista, divertida, fiel y humana", manifestó.

Asimismo, la modelo reiteró que continuará apoyando a Alves en esta etapa difícil de su vida.

"Lo amo y lo amaré siempre, pero me amo, me respeto y me valoro mucho más yo a mí misma… Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro esta etapa de mi vida… Doy gracias por las oportunidades y aprendizajes que la vida me da, por más difíciles que sean", puntualizó.

A la espera de que el juicio arranque, Alves pasa los días en un pequeño espacio de mide seis metros, alejado de los medios de comunicación por su propia voluntad. De hecho, desde que llegó a la cárcel, pidió que no le dieran televisor, ya que no quiere saber nada de los que dicen acerca de su proceso.