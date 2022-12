“Jamás en mi vida he pagado a una barra o a un técnico para jugar”: Macnelly

Torres rememoró un episodio que vivió con un barrista en su segundo ciclo en Junior hace siete años.

“Recuerdo una anécdota estando en Junior en 2015, se me acerca uno de la barra de Junior y me dice que para un tema de una colaboración. Yo le pregunto que para colaboración de qué. No me acuerdo de qué era, pero sí me habla de colaboración, y me dice: es que en Medellín es peor porque los jugadores tienen que pagarle una nómina mensual a la barra de Nacional. Y yo: ‘¿Qué a la barra hay que pagarle qué?’. Yo jamás en mi vida le he pagado a una barra ni a un técnico ni a alguien para jugar. Yo creo que ese es un tema que se viene hablando, y no de ahora, estoy hablando de 2015. Yo jamás tuve que pagar. Ni a la barra ni a barra ni a algún intermediario”, reafirmó.

Macnelly sí reconoció que obsequió camisetas a barristas para que las rifaran y financiaran viajes.

“A Los del Sur (barra más grande del Nacional) les apoyábamos con camisetas para que las rifaran y viajaran al exterior o hicieran salidas en partidos importantes. Pero de ahí a que nos impusieran una cuota o un dinero mensual, no. Habían cosas que estábamos de acuerdo y otras que no”, aseguró.