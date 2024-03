Una visión barranquillera sobre la grandeza de Pelé y Maradona

Jaime De La Hoz Simanca gambetea al mejor estilo de Maradona la pregunta sobre su edad. Se lanza de inmediato y sin titubeos, como Pelé en un cabezazo de ‘palomita’, cuando le toca elegir quién es el mejor futbolista de la historia.

¿Samba o tango?... No quiere entrar en el baile. Ninguno de los dos interrogantes le agrada, pero piensa mucho más su respuesta sobre los calendarios que tiene a cuestas (no son muchos realmente). Cuando se ve obligado a opinar si el trono es de ‘O Rei’ o ‘el Pelusa’, por insistencia del periodista de EL HERALDO, De La Hoz Simanca dispara: “Ya que me pones un revólver en la cabeza, Pelé, sin dudas, pero la admiración es por ambos”.

No está mal la aclaración para empezar. La preferencia no desequilibra el contenido del libro ‘Pelé y Maradona: el fútbol arte’, la creación del escritor y periodista barranquillero que actualmente se desempeña como decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Autónoma del Caribe.

Son 280 páginas y 40 fotografías que describen, ilustran y resumen la apasionante vida de dos de los mejores exponentes del fútbol mundial en toda su historia, Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’ (1940-2022) y Diego Armando Maradona (1960-2020).

El libro recorre y muestra los trazos, obras y genialidades que este par de artistas del balón plasmaron en ese lienzo verde de 75 metros de ancho por 110 de largo.

“Desde que me inicié en el campo del periodismo deportivo, me consagré a estos dos futbolistas, los seguí muy de cerca. Sabía que representaban el punto máximo del fútbol y leí todo lo que tenía que ver con ellos. Yo me declaro admirador de ellos. No puedo decir que soy fanático, pero tengo una admiración profunda por el fútbol que desplegaron”, cuenta el autor, que fue periodista de deportes de EL HERALDO entre 1989 y 1994.

“Fueron tres años de escritura para dar a luz al libro, pero la investigación es de toda la vida, desde que comencé a amar al fútbol y la literatura desde muy niño”, agrega con orgullo.