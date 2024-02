Giovanni Urshela firma con los Tigres de Detroit

Terminó la espera. Acabaron las negociaciones. Después de muchas informaciones que lo ubicaban en los Marlins de Miami, que lo pintaban regresando a los Yanquis de Nueva York y hasta pasándose a la vereda contraria, los Medias Rojas de Boston, finalmente Giovanni Urshela encontró equipo en las Grandes Ligas y no será ninguno de esos tres en los que estuvo sonando.

El tercera base cartagenero, que sufrió una lesión de cadera que lo apartó de la acción con los Angelinos de Los Ángeles en la mayor parte de la temporada del año pasado, jugará en los Tigres de Detroit.

“Bienvenido a la Ciudad del Motor, Urshela. Acordamos términos con el infielder Gio Urshela en un contrato de un año por 1.5 millones de dólares”, confirmó el team felino este jueves en la tarde.

Jeff Passan, respetado y reconocido periodista de Espn, que acostumbra a informar en primicia los movimientos de los peloteros de Las Mayores, había dado a conocer la noticia horas antes.

“El jugador de cuadro Gio Urshela y los Tigres de Detroit están de acuerdo en un contrato de un año y $1.5 millones, le dijeron fuentes a ESPN”, expresó Passan.

“Urshela, de 32 años, debería ayudar en la tercera base y puede jugar en diversas posiciones. Y su habilidad para batear a los zurdos se adapta a lo que Detroit buscaba este invierno”, agregó.

