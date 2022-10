¿Fredy Guarín volverá al fútbol profesional? Esto dijo

Sin embargo, el ex deportista ha vuelto a ser noticia tras revelar sus deseos de volver al fútbol profesional. El ex futbolista del Porto de Portugal, entre otros clubes, activó la caja de preguntas de su cuenta de Instagram para interactuar con sus seguidores, los cuales no desaprovecharon la oportunidad para preguntar algunos temas personales.

“¿Te hubiera gustado quedarte más en Millonarios?”, fue una de las interrogantes que expresaron los internautas, teniendo en cuenta la difícil situación familiar que protagonizó Guarín y que le habría costado su salida del Club embajador.

“Sí, sin duda, obvio que sí. Pero bueno, eran otros tiempos, había que tomar decisiones en la vida personal. Una lástima no poder haber continuado, pero el amor es sin par”, respondió el deportista de nacido en Puerto Boyacá.