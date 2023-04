Flamengo anuncia la contratación del argentino Jorge Sampaoli

Flamengo, el club más popular de Brasil y vigente campeón de la Copa Libertadores, anunció este viernes al argentino Jorge Sampaoli como su nuevo técnico, en el lugar del portugués Vítor Pereira, destituido el martes tras la eliminación del conjunto carioca de tres importantes competiciones.



Flamengo “comunica que firmó un acuerdo con el técnico Jorge Sampaoli para dirigir el electo de fútbol profesional hasta el 31 de diciembre de 2024”, afirma la escueta nota divulgada por el también vigente campeón de la Copa do Brasil en sus redes sociales.



Sampaoli, que en Brasil ya ha comandado clubes como Santos (2019) y Atlético Mineiro (2020), es esperado en Río de Janeiro este final de semana, una vez consiga resolver los asuntos pendientes por la rescisión de su contrato con el Sevilla español.



Sampaoli inició su carrera de técnico en 2011 como entrenador del Universidad de Chile, con el que conquistó la Copa Sudamericana.



En 2012 asumió el comando de la selección chilena y conquistó en 2015 la primera Copa América en la historia del país. Su primera oportunidad en el fútbol europeo fue en 2016, también con el Sevilla, que abandonó rápidamente para asumir como seleccionador de Argentina.



Sus buenos resultados con Santos y Mineiro en Brasil le permitieron regresar a Europa, primero como técnico del Olympique de Marsella francés y después como entrenador del Sevilla, con el que trabajó tan sólo por seis meses y fue despedido ante la amenaza de descenso del club español.



El argentino fue la opción escogida por los dirigentes del Flamengo luego de las frustradas negociaciones para traer de regreso al también portugués Jorge Jesus, uno de los entrenadores más exitosos en la historia del conjunto brasileño y con quien el equipo conquistó entre 2019 y 2020 la Libertadores, la Liga y la Copa do Brasil.



El destituido Vítor Pereira llegó al Flamengo en diciembre pasado tras la polémica destitución de Dorival Júnior, un experimentado entrenador brasileño que había recuperado el potencial de un equipo plagado de estrellas y el año pasado le había llevado a conquistar la Copa do Brasil y la Copa Libertadores.



Pero el portugués no llegó a convencer. El Flamengo de Pereira fracasó en el Mundial de Clubes de la Fifa, en el que no alcanzó una deseada final contra el Real Madrid tras caer en semifinales frente al Al Hilal saudí.



Perdió también la final de la Recopa Sudamericana frente al Independiente Del Valle ecuatoriano, mordió el polvo contra el Palmeiras en la Supercopa do Brasil y fracasó en el Campeonato Carioca, en cuya definición fue goleado 4-1 el pasado domingo por el Fluminense.