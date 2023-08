Video | Dos insólitas caídas que frustraron victorias en Mundial de Atletismo

Gudaf Tsegay se proclamó campeona del mundo de 10.000 tras un final agónico en el que la neerlandesa Sifan Hassan, que iba en cabeza, se cayó en la recta final propiciando el triunfo de la etíope, que estuvo secundada en el podio por sus compatriotas Letesenbet Gidey y Ejgayehu Taye.

Tsegay, vigente campeona mundial de 5.000 y líder mundial del año gracias a su marca de Nerja (29:29.73), se impuso en un final muy reñido que mantuvo al público del Centro Nacional de Atletismo en pie hasta cruzar la meta.

Sifan Hassan, campeona mundial en Doha 2019 y olímpica en Tokio 2020, tomó la cabeza de la carrera en la última vuelta y, al límite de fuerzas, tocando con su codo derecho el pecho de Tsegay, se cayó en los metros finales, cuando ya saboreaba la victoria. En esos últimos metros Hassan fue sintiendo el aliento en la espalda de Tsegay, que paró el crono en 31:27.18, casi un segundo menos que Letesenbet Gidey (31:28.16), plusmarquista mundial de la distancia con 29:01.03 desde el 8 de junio de 2021 en Hengelo (Países Bajos).

Gidey, que defendía el título conquistado en el Mundial de Eugene 2022 sin haber competido en 10.000 metros en la presente temporada, se colgó la plata. Hace más de dos meses, en la reunión de la Liga de Diamante de París, rebajó el antiguo récord mundial de 5.000 metros la misma noche en la que lo batió la keniana Faith Kipyegon, que aspira al oro en esa distancia.

El triplete etíope en el podio lo completó Ejgayehu Taye.

