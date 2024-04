El día en el que Harold Lozano engañó al Real Madrid en un partido

“Pasó en ese partido contra Real Madrid, ese día jugamos en el Bernabéu y quedamos 2-2. Le hicieron una falta a un compañero, el árbitro no la pita, pero yo sí. Los jugadores del Madrid se quedaron quietos, pero mis compañeros no, ellos sabían que era yo. Ellos siguieron toda la secuencia y fue el gol más fácil del mundo. Los jugadores del Real Madrid fueron a hacerle el reclamo al árbitro y él les dijo ‘yo no he pitado’”, dijo en el programa The Suso's Show.

“Uno de mis compañeros me vino a abrazar a mí, yo le dije ‘no me abrace, me vas a vender (risas)’. Porque todos venían a abrazarme a mí y no al que hizo el gol. Se acabó el partido, yo fui al vestuario y Roberto Carlos dijo ‘eso tuvo que haber sido algún sudamericano’. Él me queda mirando y me dice ¿‘fuiste tú, Harold?, le dije que sí y me dijo ‘está bien, está legal’”, complementó.