Jorge Palacios y su carrera por el oro olímpico en atletismo

“En sus marcas, listos, ¡fuera!”, es la frase que da la señal del comienzo del sueño de Jorge Luis Palacios Mercado, un niño barranquillero de 11 años amante del atletismo y que tiene como principal objetivo, no solo estar en unos Juegos Olímpicos representando a Colombia, si no, ganar medalla, por qué no, ser el primer hombre en obtener una presea de oro en el deporte más importante de las justas.