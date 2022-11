“Hay técnicos que se creen la última Coca-Cola del desierto”: Cristiano

Llega Bruno Fernandes al centro de entrenamiento de Portugal. Cristiano Ronaldo le ofrece la mano y Bruno tarda unos segundos en responder. Al final la estrecha, pero la imagen desprende de todo menos calidez. Es el reflejo de un vestuario fracturado por la decisión de Cristiano de agitar todo el Manchester United con una entrevista incendiaria.

Cristiano ha elegido el momento para conceder la entrevista al periodista Piers Morgan con precisión. Sus declaraciones han explotado en un momento en el que el United no juega, por el parón por el Mundial, y en el que no tendrá que acudir a Carrington y encontrarse, ni con sus compañeros, ni con el entrenador, ni con la directiva.

Esto no evita los incendios. Mientras Cristiano publica fotos con algunos compañeros de selección, otros como Bruno Fernandes tuercen el gesto. “El United necesita una remodelación completa”, expresó Cristiano, que se mostró muy crítico con todos, en un breve adelanto de la entrevista, que ayer sí fue publicada en su primera parte (45 minutos).

Y le dispara a todo el mundo, especialmente al Manchester United.

“Nada ha cambiado, sorprendentemente, la piscina... incluso la cocina. Pensé que vería cosas diferentes, pero desafortunadamente vi muchas cosas que veía cuando tenía 21, 22 y 23 años. En el United el progreso fue cero comparado con el Madrid o incluso con la Juventus. El United está por detrás, tendría que estar en la cima y no está en ese nivel”, expresó CR7.

“No sé lo que está pasando, pero desde Ferguson se fue, el progreso ha sido cero”, agregó.

Cristiano también cuestionó la salida de Ole Gunnar Solskjaer para darle entrada a Ralf Rangnick. Y le lanzó dardos a su actual entrenador, Erik Ten Hag.

“¿Lo de Rangnick fue ridículo? Por supuesto. Chelsea, Liverpool... están por delante por este tipo de errores. No entiendo a los últimos entrenadores que están llegando y se creen la última Coca-Cola en el desierto”, apuntó el crack luso, que ha mostrado abiertamente que sostiene una pésima relación con el DT.

A sus compañeros de equipo también los criticó, aunque salvó a algunos.

“¿Si les importa lo que digo? No les importa. Algunos sí, pero la mayoría no. No me sorprende, ya que la mayoría de ellos no tendrá una carrera larga en el fútbol. Dalot es joven, muy profesional, y no dudo que va a tener éxito en el fútbol. También Lisandro Martínez y Casemiro, aunque tenga 30 años”, presagia Cristiano.

El astro portugués fue duro con los medios de comunicación. “A veces no entiendo por qué la prensa me critica tanto, incluso la portuguesa. A veces pienso que es la envidia... pero llevo 21 años en la cima.

Una cosa buena que tengo es que no me gusta leer porque el 90% de lo que dice la prensa es basura, es mentira”, aseguró.

En cuanto a su vida personal, manifestó: “El fallecimiento de mi hijo fue el peor momento que pasé en mi vida desde que mi padre murió. No entendíamos por qué nos pasó a nosotros. Fue difícil entender qué nos estaba pasando”.

El futuro de Cristiano va a depender de lo que ocurra en Qatar, en la que va a ser su última oportunidad de levantar la Copa del Mundo, 16 años después de ser elegido el mejor jugador joven del Mundial de Alemania.

Existen dudas respecto a su estado físico. Dudas comprensibles, porque Cristiano solo ha metido tres tantos esta campaña.