Cristiano Ronaldo gana el premio a mejor gol de marzo de la Premier

Cristiano Ronaldo, futbolista del Manchester United, se ha hecho con el premio a mejor gol del mes de marzo en la Premier League por su tanto ante el Tottenham Hotspur.

An absolute thunderbolt



Cristiano Ronaldo's long-range strike against Spurs is your Goal of the Month for March