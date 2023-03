Courtois: “No encontramos la forma de hacer gol”

Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, lamentó la derrota en el clásico, el dominio sin premio de su equipo ante el Barcelona y reconoció que no encontraron “la forma de hacer gol”.



“Hoy hemos dominado el partido, ellos se han puesto bastante defensivos, han buscado defender el resultado de un gol con mucha mala suerte. La paro y de rebote en Militao entra. Han ganado cuando no lo merecían pero a nosotros nos costó crear ocasiones y chutar a puerta. Tuvimos el control pero no encontramos la forma de hacer gol”, analizó en TVE.



Courtois reconoció que el mérito del resultado fue del Barcelona y de la fortaleza defensiva que exhibió en el Bernabéu. “Están defendiendo bien, encajan muy pocos goles. El último pase no nos salió, han defendido bien, es mérito de ellos y hay que intentar ganar en la vuelta”.



“Cuando no ganas contra el Barcelona la sensación es mala. Queríamos ganar en casa pero esto no va a cambiar la vuelta ni la Liga el domingo. Tenemos que ganar nuestro partido y a seguir”, sentenció.