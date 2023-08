Con dos ‘me gusta’, Juanfer aprueba regreso de Reyes y el adiós del ‘Bolillo’

Recordemos que el creativo se fue del Junior por diferencias con ‘el Bolillo’ y en una de las entrevistas que dio luego de su salida manifestó que su decisión se dio porque no siente que sus características encajen en el estilo del entrenador antioqueño, lo cual se lo expresó a los dirigentes del conjunto barranquillero.

“Por mis características, por lo que yo viví y lo que vi, yo sentí que no encajaba y no me sentí bien y no iba a poder explotar mis cualidades”, dijo. “El dueño de la verdad es el tiempo”, agregó.