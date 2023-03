“No me esperaba mi salida de Junior tan rápido, pero no es una revancha”

Aunque se pensaba que con Arturo Reyes al mando Carlos Esparragoza iba a seguir en Junior, esto no fue así. El volante no fue renovado por el club y abandonó la institución.

Estuvo cerca de llegar a Águilas Doradas, pero por algunos temas externos no se dio la contratación. Luego de eso, arribó al Deportes Tolima, club en el que es uno de los jugadores habituales en la formación titular de Hernán Torres en la Liga.

Sin embargo, para el volante este partido de este jueves, a las 7 p.m., ante Junior por la Copa Sudamericana no es una revancha.

“No me esperaba que fuera tan pronto mi salida de Junior, pero así lo quiso Dios, así lo quiso él y me dio la oportunidad de llegar al Tolima, de mostrar todo mi talento acá. Esto no es revancha, solo tengo que dar todo para que mi equipo clasifique en la Sudamericana y así lo estoy afrontando”, manifestó el jugador en conversación con EL HERALDO.

“Hay sentimientos encontrados. Tengo muchas amistades y compañeros en Junior. Será bonito volverlos a ver, saludarlos, pero dentro del campo ya pasan a ser mis rivales y ya es algo distinto”, complementó.

El futbolista, que salió del Barranquilla FC, mostró su felicidad por la regularidad que están teniendo Jhon Vélez y Léider Berdugo en el equipo titular.

“No me he comunicado con nadie del equipo, pero me alegra cómo le salen las cosas a Jhon Vélez, a Berdugo, porque vienen de abajo como yo, del Barranquilla y me alegra que sigan ese proceso”, expresó el centrocampista.

El futbolista también explicó lo que espera del ‘Tiburón’ en el partido.

“Con esa nómina que tiene, espero que Junior salga a jugar y a proponer, eso es lo que esperamos nosotros en el campo de juego”, expresó el centrocampista.

“Los dos equipos venimos de una situación similar, pero esto es un partido aparte. Es un juego de Sudamericana, que da un cupo a fase de grupos. Nos estamos jugando muchas cosas importantes acá, igual ellos. Es un partido que se afronta de otra manera, es único, el que no gana queda eliminado y por eso estamos aguerridos todos para sacar esto adelante”, agregó.

Por último, Carlos habló de la actualidad del Deportes Tolima y dijo que se le han ido puntos por “pequeños descuidos” en los finales de los partidos.

“Venimos avanzando en la Liga, sumando, que es lo importante. Hace rato no sacamos tres puntos, sí, pero venimos en alza y ratificando lo que venimos entrenando y lo que quiere el profesor Hernán Torres. Se nos han escapado tres puntos en casa y de visitante por pequeños detalles que a veces la gente del común no se da cuenta, pero que al final cuesta y no deja que uno gane el partido, como ocurrió en Pereira”, concluyó Esparragoza.