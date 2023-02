Alexa Putellas se acredita como la mejor jugadora del año

También se acordó de "las personas que han estado todos los días, no solo ahora, toda la vida". "Gracias a ellas estoy aquí, soy un pedacito de toda la gente que me he cruzado", añadió.

Putellas rompió la fiesta inglesa, que vio cómo tras la seleccionadora y la portera no se coronaba Beth Mead, de 27 años, pese a que fue bota de oro y mejor jugadora del torneo.

La estadounidense Alex Morgan, de 33 años, fue segunda en The Best el año pasado y este ha sido máxima goleadora de la liga estadounidense con 15 tantos en 17 partidos, y máxima goleadora y mejor jugadora de la Copa Concacaf, que ganó su selección.