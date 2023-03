Arturo Reyes habló de su salida de Junior: “Los jugadores van a reaccionar”

Olvídense que lanzará una granada. No es un adiós con dinamita. No encendió ninguna polémica. No destapó un escándalo. Se marcha en paz. No hay drama. No se victimizó, no se quejó. En sus palabras no se percibe resentimiento ni rencor. Arturo Reyes aceptó con tranquilidad y resignación su salida de Junior.

“Simplemente no se me dieron los resultados, y los resultados mandan”, simplifica el entrenador samario,

En diálogo con EL HERALDO, se refirió a la decisión que tomaron los directivos e hizo un balance de su gestión al frente del equipo.

Reyes resalta que su principal herencia en el club tiburón es el surgimiento de Jhon Vélez y Léider Berdugo. Y hace un mea culpa de los aspectos en los que pudo equivocarse.

Considera que el grupo de jugadores va a pellizcarse con el nuevo entrenador (no sabía que era ‘Bolillo’ Gómez al momento de la entrevista), y reencontrará la ruta del gol y del triunfo.