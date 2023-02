El fútbol no da tregua a la guerra

"El peligro está en que no podemos enfrentarnos a los mejores equipos y selecciones de Europa. En los últimos meses hemos jugado con equipos que están en el puesto 120 del ránking como Tayikistán o Uzbekistán y ni siquiera pasamos del empate a cero", lamentó.

Para más inri, las autoridades han contribuido al caos al imponer a los aficionados la obligación de solicitar un pasaporte especial (el Fan ID) para acceder a los estadios. Dicha medida afectará a todos los equipos a partir de marzo. La reacción de los seguidores no se ha hecho esperar. Si varios clubes habían rechazado dicha iniciativa en 2022, ahora ya son quince de los dieciséis clubes los que han boicoteado dichos carnets.

El objetivo de dichos ID es reducir la presencia de grupos radicales, que han puesto en evidencia a Rusia en varias ocasiones por sus actos vandálicos, la última vez en la Eurocopa de Francia. No obstante, todas las asociaciones de aficionados de Rusia se han puesto de acuerdo a la hora de negarse al unísono a acudir al estadio. "El fútbol es para los aficionados, no para la policía" o "Los aficionados no somos delincuentes", aseguran.

Varios opositores han denunciado que las autoridades han rechazado sus solicitudes Fan ID debido a sus críticas al Kremlin. Eso confirmaría las sospechas de la oposición de que la medida es una forma más de controlar a la población en medio de la campaña militar rusa en Ucrania. Sea como sea, la iniciativa ha reducido al mínimo la asistencia a los partidos de liga en Rusia, tendencia que la prensa local cree que se agravará a partir de la próxima semana.