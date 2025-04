Lamentable. Nuevamente la pasión se convierte en irracionalidad y violencia en el fútbol colombiano. Un grupo de barristas del Real Cartagena, pertenecientes a la barra Rebelión Auriverde, que se ubica en la tribuna sur del estadio Jaime Morón, invadieron la cancha en los minutos finales del partido que el equipo local perdía 3-2 ante Jaguares de Córdoba, en la jornada 12 del Torneo de Ascenso.

Los Heroicos, dirigidos por Sebastián Viera, ganaban 2-1 en el minuto 86 de juego con doblete del atlanticense Freddy Montero (8 y 68 minutos), pero en tres minutos los felinos cordobeses le dieron vuelta al marcador con goles de Damir Céter (87) y Juan Sebastián Herrera (89). Andrés Rentería había anotado el 1-1 parcial (44).

La inminente derrota, la segunda consecutiva en el estadio cartagenero, desató la desproporcionada reacción de una parte de los hinchas, algo que de seguro redundará en sanciones y perjuicios para el club desde el punto de vista deportivo y económico.

Los jugadores de ambos equipos y sus respectivos cuerpos técnicos, salieron corriendo hacia el camerino apenas se percataron de la aparición de los barristas en la cancha. No obstante, algunos integrantes de la escuadra bolivarense se quedaron en el terreno de juego, Montero, autor de los dos goles auriverdes, y el cartagenero Cristian Marrugo, quien encaró a los invasores.

“¿Por qué me quedo? Porque es que yo no estoy robándole a nadie. Yo llevo 22 años jugando fútbol y yo no le estoy robando a nadie. Ninguno de mis compañeros. Nosotros venimos a trabajar, a tratar de colaborar para ascender a un equipo que lleva 13 años en la B, hermano. Tratamos de sacar esto adelante y lo primero que hacen es agredir. Por eso me paré ahí. Es que yo no le debo a nadie, ni estoy robándole a nadie. Ni mis compañeros, ni el cuerpo técnico, ni los directivos, ni ustedes (refiriéndose a los periodistas). ¿Sí me entienden? Porque aquí salimos afectados, somos todos. Porque no hay ni gente al estadio. Ustedes quieren estar en la A, no quieren estar en la B más. ¿Sí me entienden? Aquí estamos perdiendo todos”, comentó Marrugo en rueda de prensa visiblemente molesto e inconforme con la acción de los revoltosos.

“Por un partido que perdamos ya creen que se va a acabar el mundo o que vamos no vamos a ascender otra vez. Esto es de todos. Tenemos que unirnos todos porque si no, esto no va para ningún lado. Metiéndose a la cancha y peleando lo que hacen es apartar a la gente que quiere venir a apoyar, y a los jugadores, que después no van a querer venir al Real: ‘no, allá se meten a la cancha, ¿qué vamos a hacer allá?’. Todos perdemos. Tenemos que ser conscientes de eso. Nosotros somos conscientes de que en la cancha nos estamos dando lo mejor en los últimos minutos y en detallitos. Pero bueno, esto hace parte del fútbol y tenemos que asumir nosotros y corregirlo. No tiene que volver a pasar. Y somos conscientes y ponemos la cara por los errores. Pero no tienen que agredirnos”, agregó enérgicamente el veterano mediocampista.

Marrugo pidió respeto para los futbolistas y sus familias. “Este es el único trabajo en el que lo putean a uno y le maltratan a la familia. Y eso no lo voy a compartir nunca. La gente que entró a la cancha tiene que saber que uno se levanta todos los días, entrena, corre, se mata. Uno corre para que esta institución crezca. Acá no vinimos a robar a nadie. Somos gente decente que viene a trabajar con una familia que ahora está en el camerino escondida por miedo. Y no es así. No comparto eso. Ojalá que vengan las represalias que tienen que venir, porque la verdad estamos poniendo en juego nuestra integridad por una ciudad, y no podemos ser maltratados. Se puede ganar, perder, empatar. Eso hace parte del fútbol. Tienen el derecho de gritar, de putearnos, pero no de agredirnos. Eso sí no lo voy a compartir nunca. Y la familia es la que sufre, y mi familia no va a sufrir. Entonces que tomen las medidas que tienen que tomar”.

“Los jugadores de fútbol merecemos un respeto, siempre pasa que nos quieren pegar, nos quieren hacer de todo y no es así. Yo creo que tiene que haber un precedente sobre esto. No me asusta, no tengo miedo de asumir esto, esto es fútbol y con uno o dos partidos que se ganen, se cambia todo. Aquí miran el árbol, no el bosque. Aquí miran lo inmediato y no el mañana. Esto se define en junio. En junio se tomarán decisiones, pero todavía tenemos para luchar y creo que este grupo va a seguir dándole”, añadió.

Aunque el equipo de Viera se encuentra metido entre los ocho mejores del campeonato y clasificado parcialmente a los cuadrangulares semifinales, el uruguayo viene recibiendo críticas de la prensa y de parte la afición que lo ven como culpable de los malos resultados, pero la directiva y el grupo de jugadores, encabezados por el capitán, Marrugo, lo respaldan.

“Yo no voy a tirar la camisa por gente que se nos mete a la cancha. Yo vine para ascender y vamos a ascender. El profe sabe que de parte de nosotros tiene respaldo. Él no juega, jugamos nosotros. Como se lo dijimos el domingo, nosotros lo sacamos adelante. Los jugadores les debemos dar respaldo en la cancha. En estos dos partidos no le hemos dado ese respaldo que él necesita y somos conscientes de eso”, manifestó el ex jugador de Nacional, Santa Fe, Tolima, Medellín y Águilas Doradas.