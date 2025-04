Hace apenas dos años, en 2023, el papa Francisco, el primer pontífice argentino, fiel seguidor del deporte y sobre todo del fútbol, colocó por encima de Leo Messi y Diego Armando Maradona al brasileño Pelé, algo que generó el debate entre muchos de sus compatriotas.

Francisco, fallecido este lunes a los 88 años, fue siempre un fiel aliado del deporte, aficionado confeso de San Lorenzo. Muchos son los momentos que dejó para el recuerdo durante su pontificado, que inició en 2013, aunque quizá el más recordado sea esta curiosa elección en la que, además de colocar a Pelé como el mejor de todos los tiempos, criticó al “Maradona hombre”.

“¿Messi o Maradona? Pelé”

“¿Messi o Maradona?”, le preguntó un periodista de la RAI. “Meto un tercero”, sorprendió Francisco. “Pelé. Son los tres que más seguí”, añadió el pontífice, convencido.

La elección, aunque justificada en lo deportivo, fue más que polémica para los argentinos, que consideran al ‘Diego’ un Dios.

“Maradona es un grande, pero como hombre falló”, continuó Francisco. “El pobre resbaló con los que lo alababan pero no lo ayudaban. Vino a verme en el primer año de pontificado. Y luego tuvo su final. Es curioso, tantos deportistas terminan mal...”, espetó.

Y ensalzó a Leo Messi: “Es correctísimo. Un señor. Pero para mí de estos 3 el gran señor es Pelé. Un hombre de un corazón... Yo hablé con él. Una vez lo encontré en un avión cuando iba a Buenos Aires. Habíamos hablado. Un hombre de una humanidad tan grande... Pero los tres son los grandes”.

“Messi no es Dios, son frases del pueblo”.

Con Leo Messi se reunió en 2013, justo un año antes del Mundial de Brasil 2014 en el que ‘la Albiceleste’ llegó a la final contra Alemania. Un duelo recordado también por ser ‘La final de los 2 papas’, al ser Benedicto XVI, el alemán Joseph Ratiznger, el papa emérito en aquel momento.

Y pese a dejar claro que jugaba muy bien, para Francisco no es comparable con Dios.

“En teoría decir que Messi es Dios es un sacrilegio. Yo no lo creo (que sea Dios). La gente dice Dios así como ‘te adoro’. Son expresiones de la gente, modos populares, del pueblo. Da gusto como juega, pero no es Dios”, dijo en una entrevista con Jordi Évole en 2019.

El encuentro con Maradona

En 2014, Maradona visitó el Vaticano y mantuvo un encuentro privado con Francisco, promotor del Partido por la Paz.

‘El Diego’, que le regaló una camiseta de argentina con ‘Francisco’ y el número 10 serigrafíados en la espalda, quedó maravillado con la manera de trabajar de su compatriota, al que alabó poco después, en unas declaraciones de 2015 tras su segunda visita.

“Me gustaría mucho agradecerle a Francisco todo el cariño que me da. Creo que todos reconocemos que es un fenómeno, que tenemos un Papa fantástico”, dijo Maradona.

“Hoy puedo decir que soy seguidor de Francisco. El primer defensor de Francisco soy yo: me trata como a un hermano y trata a todo el mundo por igual. Besa a todo el mundo, abraza a todo el mundo. Tiene poco tiempo, trabaja mucho, pero siempre encuentra tiempo para todos”, añadió.

El milagro de la Italia campeona de Europa 2021

El papa recibió en 2019 a una Italia totalmente en crisis. No acudió ‘la Azzurra’ a los Mundiales de 2018 y 2022, en lo que fue un desastre nacional. Nadie contaba con los italianos para la Eurocopa 2020, disputada en 2021.

Francisco, en ese momento, dejó una de sus frases más míticas: “Incluso con una pelota de trapo se hacen milagros”, dijo a toda la expedición.

Dos años después, contra todo pronóstico, Italia se proclamó campeona de Europa en Wembley tras batir a Inglaterra en la final, en la tanda de penaltis.

El Estadio Olímpico de Roma, casa del ‘Partido por la paz’

Francisco creó un partido de fútbol solidario llamado ‘Partido por la Paz’, en el que reunió en 3 ediciones diferentes a las grandes futbolistas para lanzar un mensaje de paz al mundo.

Las 3 ediciones, celebradas en el Estadio Olímpico de Roma en 2014, 2016 y 2022, reunieron a más de 150 estrellas. Desde Messi a Maradona, pasando por Francesco Totti, Buffon, Eto’o o Maldini.

La edición de 2022 fue también un homenaje a Maradona, fallecido en 2020.

Los tres partidos fueron un éxito, reunieron a miles de personas en el Estadio Olímpico de Roma y el papa estuvo presente en todas ellos, como un aficionado más de este deporte, el fútbol, al que dio tanta importancia durante su papado.