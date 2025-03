Le llegó la sanción. Luego de las palabras que dijo después de perder 2-1 ante Junior en el estadio Metropolitano, el entrenador de Millonarios, David González, ya conoce la decisión del Comité Disciplinario.

Leer también: “Didier ganó la batalla mental, me siento avergonzado”: Christian Valencia

La Dimayor anunció este lunes que el orientador, que se quejó mucho del arbitraje de este encuentro, no podrá ejercer ninguna “actividad deportiva” por las próximas dos semanas.

“Sancionar, al señor David González Giraldo, Director Técnico del registro del Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A. (”Millonarios”) con suspensión de dos (2) semanas para ejercer cualquier actividad deportiva y/o administrativa relacionada con el fútbol y multa de veinte (20) SMLMV equivalentes a veintiocho millones cuatrocientos setenta mil pesos ($28.470.000) por incurrir en la infracción descrita en el numeral 2 del artículo 72 del CDU de la FCF”, dice el comunicado.

De esta manera, el timonel no podrá dirigir a Millonarios en los dos clásicos capitalinos que tendrán de seguido ante Santa Fe. El primero este sábado, a las 8.30 p.m. por la décima fecha, y el segundo el miércoles 26 de marzo, a la misma hora, pero por un juego adelantado de la jornada 17 del certamen doméstico.

Leer más: Dorival Júnior habla sobre Colombia: “Tienen una enorme regularidad”

Cabe recordar que el técnico se había quejado fuertemente en rueda de prensa por el penal que le pitaron a Junior ese día.

“Terminamos perdiendo, sea como haya sido, por un penal que yo veo repito, lo veo tres, cuatro veces y no lo veo por ninguna parte me hace recordar mucho a un penal muy reciente que le pitaron también al mismo equipo en Bucaramanga, donde lo vi, cuatro, cinco, seis, siete veces y no vi penal por ninguna parte. Resulta que en los últimos 20, 25 minutos, veo faltas que para mí no eran faltas pitadas, veo otras que eran faltas, y no son pitadas”, afirmó en su momento.

Incluso, el estratega había dicho que se encontró con el árbitro Nolberto Ararat y este le había dicho que le tocó “un chicharroncito”.

“Resulta que al señor árbitro de esta noche me lo encontré ayer en el aeropuerto cuando llegaba a Barranquilla y en el saludo me dijo ‘el chicharroncito que me tocó’ y les pido disculpas por hablar de cosas que nada tienen que ver con el juego, pero si ya un árbitro desde el día anterior viene asustado por el chicharroncito que le toca pitar, porque va pitar contra dos equipos grandes que vienen de una situación muy difícil, pero pita con miedo o pita ya prevenido o sugestionado”, señaló.

Leer también: Así quedó la tabla de posiciones de la Liga luego del triunfo de Junior ante Llaneros FC

“Así va ser muy difícil, no vamos a crecer nunca. El chicharroncito ahora no los pasa él a nosotros, por pitar un penalti que no existe, por meternos en nuestra propia área a punta de faltas. Porque los mismos jugadores del equipo que ganó y, digamos que ganó justamente, no me meto con el equipo contrario, pero los mismos jugadores, entre ellos decían, métanse al área, tírense, tírense, ósea demasiadas cosas que son sospechosas para mi gusto”, concluyó.