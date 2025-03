Christian Valencia aceptó su error. El defensor central de Llaneros, que fue expulsado en el partido ante Junior, dio la cara ante todos y ofreció disculpas en rueda de prensa, mostrando una gran tristeza por la forma como perjudicó a su equipo desde muy temprano (vio la roja al minuto 16).

Leer también: “En Junior tenemos un camerino fuerte”: Yimmi Chará

Valencia aseguró sentirse “avergonzado” por haber caído en el juego mental que le propuso Didier moreno, a quien le terminó propinando un puñetazo en el estómago, acción por la cual terminó viendo la roja, luego de que el árbitro fuera notificado por el VAR.

“Primero le dije al profe que me dejara poner la cara porque estoy avergonzado con mis compañeros, con el cuerpo técnico y con toda a hinchada nuestra. No soy un tipo de reaccionar de esa forma. 14 años de carrera y no había pasado por una situación como esta. Me siento muy triste. Ahorita no podía ni abrazar a mi hijo de la tristeza que tengo”, dijo el defensor.

Leer más: “Fue un partido bien táctico”: César Farías

“En un mundo donde nos gobiernan las emociones, no puedo salir con esto, debemos ser ejemplo. Didier (Moreno) ganó la batalla mental, lo hizo muy bien, y yo caí en ese juego, en un juego en el que no tenía que caer, porque el equipo estaba cerca de lograr un objetivo. Iniciamos muy bien, planteamos una semana de lo más hermosa, con el profe lo hablábamos. Habíamos iniciado bien, sometiendo al Junior, teniendo oportunidades de gol, y vengo yo y salgo con esa irresponsabilidad. Quería venir a pedir disculpas públicas”, agregó.

Junior, que jugó gran parte del partido con un hombre de más —40 minutos—, terminó ganando el encuentro (1-0), pese a que también vio una roja, con la polémica expulsión del paraguayo Javier Báez.

Leer también: Así quedó la tabla de posiciones de la Liga luego del triunfo de Junior ante Llaneros FC

Con esta derrota Llaneros se queda en la decimocuarta posición con ocho puntos, a seis del octavo, el Deportivo Cali. Junior, por su parte, es cuarto en la tabla con 16 puntos, a tres del líder, el Deportivo Independiente Medellín.