Fue una victoria bastante trabajada. Así definió el entrenador César Farías el buen triunfo por 1-0 que consiguió Junior ante Llaneros FC, este domingo en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé, de Villavicencio, por la jornada 9 de la Liga-I.

El timonel declaró que era una plaza bastante difícil y que por eso el juego fue “bien táctico” en el terreno de juego.

“Siempre intentamos estar bien. Yo siempre he preferido ser un entusiasta del fútbol a ser alguien decaído. Siempre he tenido energías para dirigir, por eso tengo más de 30 años dirigiendo, porque no he perdido la pasión ni el deseo por la competitividad. Sabíamos lo difícil que era la plaza, lo difícil de jugar de visitante. El año pasado no estuvimos bien de visitante y este año en cuatro visitas hemos sumado en las cuatro plazas”, manifestó en la rueda de prensa posterior al juego.

“Fue un partido serio. No tuvimos tantas ocasiones de gol como en otros partidos. Sin embargo, tuvimos una alta posesión del balón, nos defendimos con la pelota. Me hubiese gustado marcar un gol más, no se dio. Siempre se mantuvo el partido vivo, pero no hubo grandes chances en ninguno de los dos arcos. Fue bien táctico. El rival también hizo sus modificaciones para no arriesgar, nosotros podíamos sacar ventaja con un jugador más”, complementó.

El estratega dijo que no se desesperaron y esa fue una de las claves en el compromiso.

“Sabíamos que no nos teníamos que desesperar. Fue un partido más calculado y que con la pelota fluyó mucho. Eso lo venimos buscando y ya hemos repetido en algunos juegos tener el 60% de la pelota y eso es importante. Los cambios entraron bien. Fue más duro de lo que pareciera. Un resultado importante para nosotros, nos mantiene en el mismo lugar en el que habíamos cerrado la jornada anterior”, señaló el DT.

El orientador expresó que no es cierto que su equipo sufra muchas expulsiones en los juegos: “Nosotros el partido anterior no tuvimos expulsado y el anterior a ese tampoco, ese dato (las expulsiones) no es cierto. Tenemos tres partidos jugando casi con la misma alineación”.

El entrenador, que en este semestre marcha invicto como visitante, resaltó la buena condición física que tiene el plantel.

“Tratamos de controlar mejor la pelota y eso se hizo presente. Después ellos se desgastaron, perdieron energía y no tuvieron la misma respuesta. Es normal que Llaneros en los primeros minutos quisiera empezar con ímpetu. Nosotros queríamos hacernos los dueños de la pelota, pero sin descuidar esos arrebatos anímicos del rival. El desgaste del partido va quitándote posibilidades. La impresión que me da es que nuestro equipo físicamente tiene una respuesta importante que le permite seguir teniendo una fluidez en el juego a pesar del calor, la humedad, en la altura. Hemos tenido una buena respuesta y al que le toca lo va demostrando y aprovechando al máximo”, argumentó.

Por último, César Farías reconoció que tienen un buen número de puntos, pero ahora tienen que rematar bien esta fase de la Liga para clasificar a los cuadrangulares semifinales.

“Ahora vamos a casa y sacando cuentas ya logramos un poquito más de la mitad que se necesita para clasificar. Nos quedan 11 partidos, tenemos que sumar, pero ya con un mejor juego, con más seguridad. De visitante también podemos hacer bien las cosas y eso le va dando seguridad en el juego al equipo. A partir de ahí, espero que lo que venga por delante sea importante”, concluyó.