Por primera vez James Rodríguez habló de la final perdida de la Copa América ante Argentina. El futbolista, que fue la gran figura de ese torneo, se mantuvo en silencio sobre este tema luego de la dolorosa derrota de Colombia.

Ese día ‘la Amarilla’, que había hecho un buen torneo, no tuvo su mejor partido y terminó cayendo 1-0 ante ‘la Albiceleste’ con un solitario gol de Lautaro Martínez en el alargue.

En una entrevista con el periodista Edu Aguirre, el capitán del equipo nacional se refirió a este juego y dijo que, para él, no ganaron por “cosas externas”.

“Hicimos una excelente Copa América. En lo personal fue espectacular. Estuvimos cerca, pero por cosas externas no hemos podido quedar campeones, pienso yo”, comenzó en su relato.

“El árbitro influyó mucho, no nos ha pitado penaltis, uno o dos, para mí uno claro. No son excusas para estar acá hablando. Hemos llegado en buen momento a ese partido, hemos hecho una buena final, nos metieron el gol faltando tres minutos para los penaltis. No digo que no se merecían ganar, pero las cosas influyeron y muchas cosas nos han tirado para atrás. Fue lo que pasó”, complementó.

El mediocampista, que actualmente juega en el León de México, señaló que extrañará muchas cosas del fútbol cuando deje de jugarlo profesionalmente.

“Antes de salir a los himnos, ahí es cuando más me gusta. Sientes esa presión y esa cosa que no vas a sentir cuando ya acabes el fútbol. Sé que cuando acabe el fútbol voy a extrañar mucho eso. Por eso ahora cada partido que juego lo vivo como si fuera el último, porque sé que el final está mucho más cerca”, afirmó.

🇨🇴- 🇦🇷 @jamesdrodriguez: “No ganamos la Copa América por cosas externas. El árbitro favoreció a Argentina”.



🚨 Episodio completo de Los Amigos de Edu esta noche a las a las 22:40 en MEGA. pic.twitter.com/eCg3WinVYq — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 16, 2025

Por último, consultado sobre una tentativa fecha de retiro, James Rodríguez no dijo una con certeza, pero no descartó jugar hasta los 39 años.

“Tengo una idea de jugar la Copa del Mundo si todo sale bien y ver. Si me siento bien sigo un año más, o dos. Si no, no. Sé que mi hija me va a decir que siga. Me dice, ‘papá, hasta los 39 tienes que jugar’. Además, mi fútbol me puede ayudar mucho, mi fútbol de más toque hasta los 39 me puede dar. Si yo le digo a mi hija en dos años, luego de la Copa del Mundo, ya no juego más al fútbol, me va a matar. Por ella me lo pensaría”, concluyó.