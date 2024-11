La final del Torneo de Ascenso II entre Unión Magdalena y Llaneros FC, cuyo primer duelo se disputará este miércoles en el estadio Sierra Nevada, de Santa Marta, a partir de las 7 p.m., despierta emoción y expectativa entre las hinchadas de ambos equipos, pero la posibilidad de un repechaje de una de esas dos escuadras contra el Real Cartagena, está que arde.

En medio de la polémica por las dudas, diferentes interpretaciones y vacíos de las normas del sistema de campeonato, que la Dimayor ya intentó resolver y aclarar con un comunicado oficial emitido el lunes en la noche (ver nota aparte), se han presentado una serie de candentes y picantes dimes y diretes entre los dos equipos costeños que buscan ascender.

‘Bananeros’ y ‘Heroicos’ se han venido lanzando dardos ante la probabilidad de que terminen enfrentándose en busca de un cupo a la primera división (aunque también podrían ascender ambos).

Jorge Luis Pinto, técnico del Unión, habló con EL HERALDO y aseguró que él y sus dirigidos están desconectados de esas controversias y que solo tienen entre ceja y ceja ganar los dos compromisos ante Llaneros (el segundo será el martes 3 de diciembre en Villavicencio, desde las 8 p.m.).

¿Cómo vislumbra lo que será esta final entre Unión Magdalena y Llaneros en medio de tantas confusiones, interpretaciones y explicaciones sobre el reglamento?

Yo le he dicho a mi equipo que no me interesa lo que dice la Dimayor, que la demanda, que el reglamento, qué ponen, qué reclaman. Lo único que tengo en mente es ganar los dos partidos. Y en eso quiero que nos concentremos. En jugar bien, en manejar tácticamente bien los dos partidos. En buscar el resultado, en proponerle al contrario y asegurar nuestra clasificación. Eso lo tenemos en la mente y eso le he pedido al equipo. Que se mentalice en eso, que no piensen en lo que dijo la Dimayor, en lo que dijo Llaneros, en lo que dijo Cartagena, que el reglamento, que no sé qué. Nosotros solamente pensamos en eso.

Luego de las aclaraciones y explicaciones oficiales de la Dimayor, muchos aficionados, a través de redes sociales, han dicho que Unión y Llaneros podrían amañar los partidos para ascender los dos directamente y dejar al Real Cartagena sin repechaje. Incluso un periodista samario propuso eso. Por lo que ha sido su trayectoria, sabemos que usted no se prestaría para ese tipo de cosas.

Ni yo me presto ni sé cómo se podría hacer. Yo no sé cómo, yo no he podido entender. ¿Entonces el empate nos sirve a los dos? Yo no sabía eso. Bueno, pero no, no, yo no pienso en eso. Yo ni quiero saber más del reglamento. Mi reglamento es ganar los dos partidos, y punto.

¿Leyó lo que dijo Dumek Turbay, alcalde de Cartagena? Dijo que “en Unión Magdalena están muertos de miedo porque no quieren jugar repechaje con el Real Cartagena”. Y que si les toca esa serie, pierden el partido en el Jaime Morón y en el Sierra Nevada.

Jajajaja… ¿Qué día le oí una declaración en la que aseguró que con el equipo que menos se quería enfrentar era Unión? ¿Entonces? ¿Ahora qué? ¿Nos echó la culpa a nosotros? ¡Qué locura! Al doctor Dumek yo lo conozco hace 25 años, así que no. Él sabe cómo es mi trabajo.

¿Cuáles fortalezas le ve al Unión Magdalena de cara al duelo contra Llaneros, que también ha sido un equipo regular y sólido durante todo el año?

Que es un equipo compacto. Que es un equipo colectivo. Que es un equipo que sabe jugar con la pelota. Que sabe presionar. Que sabe echar para adelante. Y que es muy seguro. Nuestro promedio de goles es muy bueno. Tenemos buen ataque. Sabemos quitar la pelota rápido. En todo eso nos sustentamos en los partidos.

Ya usted ha dicho que va con todo para tratar de ascender directamente en los dos siguientes partidos, pero está la posibilidad de que le toque afrontar un repechaje. En ese caso, ¿ve como una desventaja la situación de afrontar dos o cuatro partidos (si se juega la Gran Final) antes del Real Cartagena?

No, no, de ninguna manera, no. Nosotros estamos hechos para competir. Yo, de lo que he visto siento que el equipo mío tiene una base física extraordinaria. Mantiene el ritmo los 90 minutos, juega constante. No es un equipo de altibajos. No, de ninguna manera.

¿Cómo ha visto a Junior bajo la batuta de César Farías?

No me gustaría opinar. Me parece que el fenómeno del Junior no es fácil, y tiene que volverse más equipo. Pero no, no me gustaría opinar. Aparte, no he visto todos los partidos completos.