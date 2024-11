El entrenador de la selección colombiana de fútbol, el argentino Néstor Lorenzo, dijo este jueves que Uruguay es un rival “de cuidado”, pero indicó que tratará de ganar este partido de la undécima jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026.

“Colombia quiere ser protagonista en todas las canchas. No vamos a ir en contra de nuestra naturaleza. Vamos a tratar de ganar jugando bien”, dijo Lorenzo en una rueda de prensa en Buenos Aires.

El cuerpo técnico escogió a Buenos Aires como su base de entrenamiento por estar cerca a Montevideo, en la que se disputará el partido este viernes.

La selección colombiana ocupa el segundo puesto de las eliminatorias con 19 puntos, a tres del líder Argentina.

Uruguay, por su lado, es tercera con 16 enteros y no ha podido ganar en las últimas cuatro jornadas, pese a lo cual Lorenzo la considera un rival peligroso.

“Es un rival de cuidado en todas sus facetas, defiende bien, ataca bien, juega bien los duelos, no te puedes distraer en ningún momento (...) es un equipo con grandes jugadores que están en los mejores equipos del mundo, eso lo hace un rival de cuidado”.

Igualmente destacó que el entrenador Marcelo Bielsa ha desarrollado un trabajo que le permite a la Celeste buscar los mejores resultados.

A eso se suma la entrega de los jugadores cuando defienden la camiseta de su país. “La garra charrúa es un modo de competir de uruguayos, argentinos, paraguayos, eso está en el ADN, eso no se pierde, no lo han perdido. Vienen necesitados y eso los hace un equipo más peligroso”.

Muchos partidos

Por otro lado, dijo que Colombia, al igual que la mayoría de equipos del área, pasan dificultades porque tienen jugadores lesionados o porque tienen muchos partidos encima y ya se les nota el cansancio.

Lorenzo no puede tener para este partido a Jéfferson Lerma y tampoco a Luis Sinisterra, lesionados, lista a la que se sumó Juan Cabal.

“Es una época difícil, los que no vienen lesionados vienen con mucha carga de partidos, es el tercer viaje en dos meses, es difícil sostener rendimiento físico alto. A todas las selecciones les pasa esto”, apostilló el estratega.

Además de eliminarla del Mundial de Brasil 2014, Colombia despidió a la Celeste en los cuartos de final de la Copa América de 2021 y, en julio de este año, le ganó la semifinal del torneo continental disputado en Estados Unidos.

Ese tenso partido que concluyó con una pelea en la grada entre jugadores uruguayos e hinchas colombianos que habían increpado a los familiares de los futbolistas.

A la pregunta de si este partido contra Uruguay era una revancha Lorenzo dijo que “es lo que usa la prensa para generar interés, no creo en las revanchas, como cuando jugamos con Argentina no era revancha, cada partido es único y hay que jugarlo de la mejor manera. La revancha es la motivación que genera el equipo que quiere volver al triunfo. El uruguayo no necesita esa palabra para salir a darlo todo, siempre lo han hecho”.