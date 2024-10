La Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga, se vieron obligados a suspender algunos partidos que se iban a disputar en estos días, por el fenómeno natural DANA en España.

Los daños que ha hecho específicamente en Valencia, han sido catastróficas. La decisión se dio luego de un fallo a favor de la jueza de Competición de la RFEF, aceptando que no se jueguen los partidos previstos de la fecha 12 y también de la segunda división.

“Ante la solicitud realizada ayer miércoles a la RFEF de aplazar los encuentros de la jornada 12 de LALIGA EA SPORTS y de la jornada 13 de LALIGA HYPERMOTION que debían jugarse en la Comunidad Valenciana durante este fin de semana, LALIGA informa de que la jueza de Competición ha fallado favorablemente a dicha solicitud”, señalaron.

Los juegos que no se llevarán a cabo serán los de Valencia vs Real Madrid y Villareal vs Rayo Vallecano, donde está James Rodríguez, por lo que esta semana no sumará minutos en su participación.

Asimismo, los partidos de Castellón-Racing de Ferrol, Eldense-Huesca y Levante-Málaga, de segunda división, también fueron suspendidos.

Se confirma el aplazamiento del encuentro que el Rayo Vallecano tenía que disputar el sábado en El Madrigal ante el Villarreal. https://t.co/wNLS1FvUK5 — Matagigantes.NET (@matagigantesNET) October 31, 2024

Según la agencia EFE, el próximo martes 5 de noviembre a las 2 de la tarde esperan que den propuestas con nuevas fechas para la disputa.

El juego del Rayo Vallecano estaba previsto a disputarse este sábado 2 de noviembre.