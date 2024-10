Al fin llegó el día de conocer al ganador del Balón de Oro 2024, esa fecha fue el pasado 28 de octubre cuando Rodrigo Hernández Cascantese se alzó con la máxima distinción para un jugador de fútbol en el mundo. Los elogios le llovieron por todos lados.

Sobre el centrocampista del Manchester City, el diario ‘Bild’, el más leído de Alemania, destaca que “es un digno ganador”, al que reconoce su palmarés y, recuerda” que “podría haber recibido este trofeo ya en 2023 por su triple triunfo con el City”.

MOHAMMED BADRA/EFE Rodri recibiendo el Balón de Oro en la ceremonia llevada a cabo en el Teatro de Chatelet, en París.

“Es un estratega, un jugador diferencial, un luchador, un modelo a seguir porque nunca deja de hacer el trabajo sucio en el campo y parece modesto”, valora el rotativo.

Del mediocentro del actual campeón de la Premier League, la revista deportiva Kicker en su web comenta que “puede estar orgulloso del Balón de Oro, que sin duda se merecía”, ya que la pasada “fue una temporada muy especial para el mediocampista estratega, fue como una temporada de gala”.

Pero la prensa internacional no fue la única que tuvo le lanzó flores al jugador español, el colombiano Carlos Bacca también felicitó a quien fuera compañero durante una temporada en el Villarreal de España, entre 2017 y 2018.

El oriundo de Puerto Colombia fue breve en sus palabras al nuevo galardonado en su cuenta de X donde también compartió una foto de ambos juntos: “Felicitaciones, Rodri. #1 Balón de oro”. Luego reposteó una publicación del equipo al que ambos pertenecieron en el que escribieron “Lo hiciste, Rodri”.

felicitaciones RODRI 👏👏👏👏 #️⃣1️⃣ BALÓN DE ORO pic.twitter.com/dO0QzwJL9l — Carlos Bacca (@carlos7bacca) October 28, 2024

Al Real Madrid se le fueron encima

Mientras que a unos las felicitaciones sobraron para otros las críticas no pararon como al Real Madrid, club español al que se le señala de boicotear la ceremonia de premiación al no asistir al evento porque, según señala la prensa, ya se sabía que Vinícius Júnior no se llevaría el galardón.

El más duro en ese sentido ha sido Bild que publicó un artículo, titulado “¡Los deplorables!”, en el que señalan que “es difícil superar lo que ha hecho el glorioso Real Madrid en términos de falta de respeto”, dado que “como ningún jugador del Real recibió el Balón de Oro al mejor futbolista, boicotearon el evento en París”.

Y es que todo estaba preparado para que unas 50 personas viajaran a la capital de Francia en un vuelo especial previsto para las 3:00 de la tarde, sin embargo, fue cancelado, al igual que el programa especial programado durante cinco horas en el canal de televisión interno.

Al final, el club merengue fue el ausente y el más criticado de la noche por una actuación que muchos calificaron de “infantil”.