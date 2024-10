El país aún no sale del asombro por el asesinato de dos hermanos de cuatro y siete años ocurrido en Bogotá a manos, al parecer, de su padre, quien habría cometido el doble crimen luego de haber discutido con su pareja. Sus vecinos lo describieron como alguien a quien no se le veía esas intenciones, pese a que presenta varios antecedentes judiciales.

Lea también: Sicarios ingresaron a una vivienda para asesinar a hombre en Soledad

Los hechos ocurrieron en el barrio Las Ferias, de la localidad de Engativá, sobre la tarde del pasado 28 de octubre cuando vecinos del sector ante los gritos desesperados de la pareja del sujeto y de los niños, alertaron a las autoridades sobre lo que estaba ocurriendo.

Y es que, al parecer, el hombre, identificado como Darwin Felipe Beltrán, habría abierto las cortinas de la habitación donde habría cometido el doble homicidio para que moradores del sector fueran testigos de lo que hacía.

Policía de Bogot El reporte de las autoridades indica que el hombre habría confesado y relató que el hecho se presentó tras una fuerte discusión con su pareja, la madre de los menores.

Este nuevo episodio de violencia vicaria se habría presentado como venganza a una supuesta infidelidad de su compañera sentimental a quien intentó agredir, sin embargo, logró huir cerrando la puerta del cuarto quedando los dos niños y su padre encerrados.

Lea también: Edwin Palma, nuevo interventor de Air-e, habló sobre retrasos en entrega de facturas

Fue en ese momento cuando Beltrán habría descargado toda su furia contra los dos menores de edad hiriéndolos con golpes y un arma blanca, que terminaron siendo letales para los dos hermanos.

Algunos vecinos del sector se mostraron sorprendidos por el comportamiento del sujeto que fue puesto a disposición de las autoridades, pese a que en su prontuario criminal registra antecedentes por violencia intrafamiliar, en 2019, y receptación y encubrimiento en 2021.

“Solo lo conozco de donde jugaban fútbol. Trabaja en una empresa de alquiler de sillas. Un pelado bien, joven el chino. No sé nada más. Solo a él lo conocía. Lo veía jugar fútbol, tranquilo, no parecía sospechoso de algo”, expresó una residente del barrio Las Feria a Blu Radio.

Lea también: Estas son las anotaciones del padrastro de influencer asesinado en Puerto

Otro vecino de la familia indicó, en diálogo al medio en mención, que lo ocurrido se le hizo “muy raro”, aunque agrega que él le confesó que tuvo adicciones: “Yo le decía que tuviera paciencia y le pidiera a Dios. Si él llegaba a la casa sin un peso ni para comer, ella (la madre de los niños) se la montaba. Él me preguntaba que qué hacía, si se iba o se quedaba. No parecía violento. Por eso se me hace extraño. Ellos eran como muy unidos”.

Pero Darwin Felipe no solo presentaba antecedentes judiciales sino que, además, según pudo establecer el diario El Tiempo, el presunto homicida padecería de trastornos mentales y no habría asistido a una cita de control médico psiquiátrico que tenía programada antes del violento ataque.

Casi muere linchado

Ante el lamentable episodio, moradores de Las Ferias sacaron al hombre arrastras de su casa a la calle donde una turba enfurecida por poco lo termina linchando.

Lea también: Capturan a alias ‘Taylor’, presunto ‘Costeño’ que estaría involucrado en atentado a mujer en Rebolo

En videos que circulan en redes se puede ver al hombre recibir múltiples golpes con palos y patadas que le provocaron heridas en gran parte de su cuerpo. Uniformados de la Policía tuvieron que intervenir para que no pasara a mayores.

Tras esto, Beltrán fue capturado y puesto a disposición de las autoridades que ahora deberán probar que el implicado asesinó a sangre fría a sus dos pequeños hijos.