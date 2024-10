El seleccionador francés, Didier Deschamps, insistió este domingo en que Kylian Mbappé “hace lo que quiere” en su vida privada, en un nuevo capítulo del culebrón en el que se ha convertido la ausencia del delantero del Real Madrid en el equipo nacional.

La ausencia de Mbappé y además que fuera visto el pasado jueves en una salida nocturna en Estocolmo cuando Francia jugaba contra Israel volvió a protagonizar la rueda de prensa de Deschamps, en esta ocasión la previa al encuentro de grupos de Liga de las Naciones que disputarán Bélgica y la selección gala este lunes en Bruselas.

“Desde un punto de vista privado él hace lo que quiere”, afirmó Deschamps, evidentemente molesto porque la baja de su capitán y estrella esté dominando este ciclo de selecciones, mucho más allá que el juego o el estado de los jugadores convocados.

“No se trata de defenderle por defenderle. El problema es que su vida privada no es privada. Ese no es vuestro caso y os va muy bien así”, replicó con ironía a los periodistas.

De cara el duelo contra los ‘Diablos Rojos’, el técnico francés señaló que, pese a la ausencia de estrellas como Kevin de Bruyne y Romelu Lukaku, se enfrentarán a “un equipo belga muy motivado”.

Deschamps avanzó que hará “algunos cambios” en el equipo titular respecto al que jugó el jueves contra Israel en Budapest, aunque no dio pistas sobre cuáles podrían ser.

🗣️ Didier Deschamps sur la sortie nocturne de Kylian Mbappé en Suède :



« Kylian est mon supérieur hiérarchique donc je n’ai pas mon mot à dire. » 🤐



🎥 @telefoot_TF1pic.twitter.com/NywrmEOGdY — Actu Foutre (@ActuFoutreOff) October 13, 2024

Aurélien Tchouaméni, que también habló este domingo porque será capitán por segunda ocasión consecutiva, tuvo de nuevo que defender a Mbappé ante las preguntas de los periodistas.

“Creo que se le da demasiada importancia (...) Cada vez que se trata de Kyllian (el asunto) toma proporciones desmesuradas”, dijo sobre su compañero del Real Madrid, quien insistió en que “no hace falta demostrar el amor de Mbappé por la selección francesa”.

Preguntado sobre la salida nocturna de Mbappé en Estocolmo del pasado jueves, dijo que “el lugar donde Kylian ha seguido el encuentro (contra Israel) no tiene importancia”.

El centrocampista del Real Madrid reconoció que la Liga de Naciones “no es la competición del siglo”. “No lo vamos a ocultar”, pero como jugador, “cuando te pones la camiseta, hay que hacer todo para ganar”, apostilló.

De cara al duelo del lunes contra los belgas, reconoció que la ausencia de Kevin de Bruyne en el equipo rival “forzosamente cambiará algo”, pero tampoco quiso echar las campanas al vuelo porque “alguien estará en su lugar”.

Tchouaméni recordó que en el pasado encuentro, el jueves ante Israel, que terminó con victoria francesa por 1-4, estuvieron muy acertados de cara al gol y “hace falta seguir así, sobre todo ante un equipo como Bélgica”.