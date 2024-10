Escándalo arbitral en el fútbol colombiano. Otro más. En una semana en la que el empresario brasileño William Rogatto, acusado en su país de liderar una red de amaño de partidos para favorecer apuestas, señaló que dos árbitros colombianos habían trabajado con él en la manipulación de resultados, se siguen presentando juzgamientos insólitos y extraños en los compromisos del balompié nacional.

Nadie entiende, por ejemplo, la forma en que se decidió la polémica jugada con la que se cerró el partido que La Equidad y Junior disputaron el pasado sábado en el estadio Metropolitano de Techo, de Bogotá, en la jornada 14 de la Liga II.

En el minuto 87, con el marcador 1-0 a favor del local, ‘Cariaco’ González cobró sorpresivamente con un pase a Carlos Bacca a un lado de la barrera. El porteño mandó la pelota a la candela y le pegó en la mano a un defensor. Era sancionable como penalti, pero Bacca apareció en supuesto fuera de lugar en una demorada y desordenada revisión del VAR, en la que el árbitro Carlos Betancur analizó la mano primero y después el fuera de lugar, algo que realmente no le corresponde y se debe definir con un software luego del trazado humano de una línea, en este caso el avar encargado de establecer el punto de referencia para la raya era Mario Tarache.

EL COMPRENSIBLE INCONFORMISMO DE CÉSAR FARÍAS

“No soy especialista en arbitraje, pero cuando el VAR llama al árbitro es porque consideran que hay penal. Nunca vi que a un árbitro lo llamaran para ver un fuera de juego. Vienen sucediendo cosas muy raras. Hay que ver las noticias con las cosas que han venido pasando. El fútbol se ha convertido en eso, tenemos que estar pendientes de cosas externas”, dijo César Farías, técnico de Junior, con evidente molestia por la actuación arbitral en esa acción controversial, por las dos faltas que le cometieron a Marco Pérez (que parecían castigables con tarjetas rojas, al menos para el VAR), por la falta de continuidad en el juego y por los escasos minutos que se adicionaron.

“Siento que no es justo que no se haya pitado el penal, eso causa dolor. Y si el VAR te llama por la expulsión, no entiendo. El VAR llamó dos veces (refiriéndose a las jugadas contra Pérez). Si te llama es porque considera que la acción es esa. Y Jamás vi que llamaran al árbitro por un fuera de juego. El árbitro se queda en la mitad escuchando (Farías hace el ademán) y dice: ‘fuera de juego, no fuera de juego’. No entiendo la confusión porque no las generan a todos”, añadió el DT venezolano.

LOS ESPECIALISTAS TAMPOCO ENTIENDEN

Las opiniones de Farías no son nada descabelladas. Nadie entiende por qué Betancur termina revisando la presunta posición adelantada cuando el VAR (Mauricio Pérez) inicialmente lo pone a evaluar la mano. Si lo invitan a observar el posible penalti es porque se sobreentiende que la acción de fuera de lugar ya fue juzgada en el VAR.

A los analistas arbitrales del país también les pareció inverosímil la forma en que se manejó toda esa situación en el partido que los ‘Aseguradores’ terminaron ganando 1-0.

“Haré las averiguaciones respectivas del caso, pero de momento no entiendo absolutamente nada sobre cómo hicieron el trazo de las líneas ni a quien tomaron de referencia, sobre todo la línea azul que es bastante confusa”, opinó la cuenta @ElVarCentral, especializada en análisis arbitrales.

“La última vez que la Comisión Arbitral reveló audios del VAR fue el 25 de agosto con motivo del partido Águilas Doradas vs. Millonarios. Lo que pasó ayer en Techo con Equidad vs. Junior es la oportunidad ideal para que vuelvan a hacerlo. Esta es la hora y nadie entiende esas líneas”, agregó.

“Líneas confusas. En Equidad y Junior el VAR llamó al árbitro por mano penal de Castillo, Betancur en la revisión les dijo de un posible offside, por eso en vivo trazaron las líneas que no aclararon la posición adelantada. Veo penal y no fuera de juego”, consideró el ex árbitro José Borda, ahora analista arbitral de Caracol Radio.

“Mario Tarache, el avar del escándalo en Equidad vs. Junior, pues de él era la responsabilidad certificar y trazar bien las líneas en el no fuera de juego de Bacca y Correa, y no lo hizo, ¡va ahora otra vez como avar en el juego Patriotas vs. SantaFe! ¡Qué miedo!”, criticó Borda este domingo.

LÍNEAS CONFUSAS

El ex réferi vallecaucano Wilmer Barahona, que emite sus opiniones en la cuenta @arbitrajefrente, no se explica la invitación de Mauricio Pérez, encargado del VAR, al juez central para ver una jugada de offside. “¿Para qué llama al árbitro por un fuera de juego?”, se preguntó.

A Emanuel Olivera, defensa central de Junior, le parece inaudito el punto de referencia que tomaron en la acción de fuera de lugar. “Como trazan esa línea, es increíble, la verdad. Para nosotros era penal”, dijo el argentino.