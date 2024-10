Estaba feliz. Aunque La Equidad terminó quemando tiempo, interrumpiendo el juego y hasta escondiendo los balones, Alexis García se mostró dichoso y orgulloso por la victoria de su equipo 1-0 ante Junior, este sábado en el estadio Metropolitano de Techo, de Bogotá, en la jornada 14 de la Liga II.

El entrenador de los ‘Aseguradores’, que cuando pierde predica lo que sus equipos no suelen aplicar, esquivó, y hasta se molestó, los interrogantes sobre las quejas de César Farías, técnico de los ‘Tiburones’, por las marrullerías que se presentaron en la agonía del partido.

“Bueno, yo voy a hablar primero del partido que vi, no del que yo me imagino”, expresó de entrada, lanzándole en un dardo al DT venezolano.

“La Equidad jugó muy bien, me parece que superó a un gran rival, un equipo con muy buenos jugadores, con un banco… cuando entraron los del banco, imagínate, ¿qué piensa uno? Permitimos pocas opciones de gol de parte del rival, tuvimos opciones de gol nosotros, inclusive Castillo bota una de cabeza, a dos pasos de la línea de gol, se le va afuera. Luego hay una que para mí es penal, va a patear Kevin Salazar y de atrás lo talan. Yo creo que La Equidad sí pauso el juego cuando empezó a tocar la pelota, a sostenerla, a quitarle euforia al rival y a buscar espacios para atacar”, comentó.

García se enfadó cuando un periodista lo interrogó sobre los roces que existieron entre el banco técnico de Equidad y el de Junior.

“Me gustaría hablar de fútbol, no entiendo esa pregunta, cuando La Equidad gana, y gana con claridad y con limpieza. Yo vi una amarilla para Farías y una para ‘Panelo’ Valencia (asistente de García). Aquí hay que hablar de fútbol, yo no entiendo por qué cuando se juega un partido de esta intensidad, de esta magnitud… la verdad si los árbitros tienen el carácter y la personalidad que tuvo Carlos Betancourt, yo creo que el fútbol sería distinto, porque él, Roldán, están mostrando que cuando hay carácter y no se come camiseta, todo se puede hacer correctamente”, dijo el timonel chocoano.

“Yo vi mucho más de pie a la gente del banco de Junior que de La Equidad, yo preferí voltear, me dio pena. No vengamos aquí ahora a llevar el partido afuera del campo, cuando el partido que se jugó en el campo es el que nos interesa. La Equidad ganó, y ganó bien, ese es el partido que los que fuimos al estadio vimos. Las opciones de gol las tuvo La Equidad, que es una camiseta grande también. Hay que respetar esta institución, no saquemos excusas, hoy ganamos bien, cuando hemos perdido bien, he dicho, el rival nos superó, lo he dicho muchas veces, por qué hoy no tenemos la grandeza de reconocer que La Equidad gana un buen partido. Y recibo yo una pregunta de estas que más que ser una pregunta para el fútbol, me ofende como entrenador de una institución tan grande”, agregó Alexis García mostrándose indignado.