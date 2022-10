Es la contundente frase que te señala que, pese a la advertencia, insististe en la equivocación. Viene desde la infancia: ”no te montes en esa bicicleta, que es muy grande para ti, y te vas a caer” y, ante el llanto y los lamentos por los moretones y raspaduras, isodine en mano la madre sentenciaba: “¡te lo dije!”. Con ello ratificaba su sabiduría, y la tozudez del rebelde accidentado. Pero no siempre se aprendía la lección, y así la ignorancia rayana en estupidez, pese a las advertencias, insiste en el error hasta que la madurez los guíe o, peor, hasta que se cause un daño que a veces puede ser irreversible. No se trata de sólo una individual lección infantil. No. Muchas comunidades de adultos caen en la tremenda obcecación, ya sea por ignorancia, o por aquella arraigada tendencia a la contravía, y a veces hasta por resentimiento, aquél que aprecia como más verde el césped del vecino. Lo peor, muchos por desidia, desinterés en su propio bienestar que los mueve a desoír a los que saben.

Se les dijo a todos. Se les dijo a los abstencionistas; a los que votaron en blanco; se les dijo a los que se negaron a votar por el tonto ingeniero ignorando que entre dos males, el menor; se les dijo a los de egos hinchados. Y se los dijo el propio candidato ganador. Pero no entendieron, no quisieron entender, claro, la mayoría de las veces porque algún adoctrinado supo aprovechar todas las mencionadas falencias, y los engrupe y orienta hacia donde quiere, o porque manipulan las redes. Populismo, se llama. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con las regiones donde se explota la minería, que en Cesar y Guajira están marchando en protesta contra la medidas gubernamentales. Hay que abonarle a Petro que no engañó a nadie. Desde la campaña prometió que acabaría con la minería, y su ministra anda en eso. Así que, ¿De qué se quejan? Petro ganó en todas ésas regiones donde prometió dejarlos sin empleo y sin riqueza. ¡Se les dijo! Y ahora no habrá isodine ni árnica que valga. Que marchen y protesten, a Petro le importa poco, él está en lo que está.

Hoy los parlamentarios liberales, los de la U, y los conservadores, todos puesteros migajeros, felices caminan por el borde del precipicio sin importarles el inmenso riesgo que cohonestan. ¿El petrismo descoordinado? No. Es una estrategia. Vienen por todo: Ecopetrol, la salud, los fondos de pensiones; armarán milicias, oficiales diálogos regionales de malandros; todo. Así que congresistas, ¡Ojo! Después que ayuden a aprobar todos los desvaríos que nos barrerán, no habrá reversa, y de nada servirá que haya quien les reproche con un “¡Te lo dije!”.

Coletilla juniorista: Ninguno de ésos jugadores vale lo que cuesta. O peor: lo que le cuestan a Junior. Aunque aún haya alguna opción, para 2023 hay que replantear las contrataciones, y el manejo de jugadores, pues algo pasa. La prueba es Pasto, con nómina de muchísimo menor costo. Hay que gastar en un reconocido técnico. Y en “scouts”, para volver a los costeños.

