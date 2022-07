La paridera

“Me acaban de avisar que nació mi quinto nieto” le conté a Diomedes, un obrero calificado que hacía un trabajo en mi casa hace un par de meses. “Me voy a tomar un trago a su salud”, agregué. “Yo ya no celebro el nacimiento de mis nietos”, comentó. “¿Por qué?”, pregunté de curioso. “Porque ya voy a completar catorce, y eso que de mis siete hijos las dos últimas no han comenzado a parir”, aclaró. “Yo tengo 72 años”, le dije, “¿Cuántos tienes tú?”. “Cincuenta” respondió.

He escrito muchas columnas sobre el tema, siempre mencionando estadísticas preocupantes por el impacto que tienen los embarazos tempranos o numerosos, que son dos fenómenos distintos aunque con frecuencia combinados, ambos con efectos nefastos sobre las oportunidades de estudio y trabajo para las madres. Esos dos impactos golpean también a sus hijos, constituyendo así una trampa de pobreza multigeneracional, con rampas de salida escasas y resbalosas y con otro efecto menos conocido pero no menos cruel: el mayor predictor de la desnutrición es la baja edad y educación de la madre y el mayor número de hijos de ella. Los escándalos del PAE, censurables y punibles, sobre los cuales nos rasgamos las vestiduras, no son causa de desnutrición, son fallas de una política pública que procura la mitigación de un daño ocasionado muchas veces años antes y sobre cuyas causas raíz, que son otras, hacemos poco o nada.

En esta ocasión recurrí a lo anecdótico, que hace más palpable el problema. Pero voy a ceder una vez más a la tentación de ponerle algo de aritmética. Si mis 5 nietos y sus hijos replicarán el “patrón” reproductivo de mi familia, en 50 años habrían tenido 3 hijos cada uno, para un total de 15, y les faltarían más de 10 años para comenzar a tener nietos. Por su parte, si los nietos de Diomedes y los hijos de éstos imitaran sus conductas reproductivas, antes de 50 años cada uno de sus 14 nietos tendría 7 hijos y 14 nietos, o sea 294 críos adicionales. 20 veces más estómagos que llenar, cerebros que educar y manos que ocupar, retos muy difíciles de superar para las familias y para el estado desde cualquier ángulo que se les analice.

¿Qué hacer? En Colombia, alarmada por el retroceso en algunas estadísticas de embarazo adolescente el año pasado, Claudia Palacios preguntaba, en una columna suya en El Tiempo titulada “Anticonceptivos como norma”, ¿Por qué no recomendar que las adolescentes usen un anticonceptivo de larga duración? En Estados Unidos, este mes, por coincidencia, una compañía farmacéutica pidió permiso para vender una píldora anticonceptiva “over the counter”, que significa pedida en el mostrador de la farmacia sin receta médica. En Colombia tendría que ser muy subsidiada para todas las mujeres jóvenes dentro de un rango de edad en dispensarios en los barrios de estratos bajos; las de niveles económicos y educativos medios y altos los están pagando hace muchas décadas. Con una aplicación amplia y responsable, esa política conllevaría además una reducción alta y muy conveniente sobre la demanda de procedimientos de aborto. Mañana es tarde.

