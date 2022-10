Un pedacito de alzheimer

Los números en la cuenta de la Enfermedad de Alzheimer son cada vez más variables y preocupantes. De un inventario anual de 50 millones de personas en el mundo con la letal enfermedad, se han encontrado en los últimos datos que 6 millones de americanos la tienen y que en el 2050 será el doble en sus habitantes. El 10.7% de la población mundial tiene en este momento la temible enfermedad neurodegenerativa. Sin embargo, en este número no están incluidos en EE. UU. los 200 mil nuevos casos de la enfermedad que tiene lo que se denomina Alzheimer precoz.

Ocupa el 6 lugar en mortalidad y tiene tantos síntomas que a veces pueden confundirse. Al principio y como un crepúsculo en progresión, están las alteraciones en memoria. Se afecta la reciente y los episodios de retención,” Recuerda lo que pasó hace 20 años, pero es incapaz de decirnos que desayunar”. Estas alteraciones llevan a confusión y pobre capacidad de juicio. De allí las alteraciones del afecto y como gradualmente la vida funcional de este familiar se va perdiendo. Su independencia, autonomía y control de su actividad social se va entregando. Que decir de los lazos familiares y como se deteriora el ser social que es el cerebro.

Con cada latido del corazón, las arterias llevan 25% de su sangre al cerebro donde billones de células utilizan el 20% de oxígeno. Este metabolismo cerebral es único y nos permite mantener nuestra identidad: seres individuales, nuestras tendencias, nos motivamos y generamos toda una comunicación interna para realizar nuestras metas. Cuando se ve los cambios que se producen en el Alzheimer se destaca: aumento de las arrugas y la corteza cerebral se encoge (se lesionan varios segmentos encargados de elaborar metas). Una de las áreas más vulnerables es el hipocampo, área de la corteza clave en la formación de los nuevos recuerdos. De ñapa, las cavidades por donde circula el líquido cefalorraquídeo se hacen más grandes.

Los efectos microscópicos son atractivos: hay menos neuronas y sinapsis, grupos anormales de proteínas se acumulan y hay marañas proteicas de fibras retorcidas. Se produce bloqueo entre células y células en las sinapsis. En las áreas afectadas la proteína TAU se rompe y desintegra. La enfermedad de Alzheimer altera la forma en que las cargas eléctricas viajan entre las células, también la acción de los neurotransmisores. ¡Vaya lío el que se forma!

Interesante la revisión publicada en Frontiers in Aging Neuroscience por el Grupo de Harvard (junio 2022). Se hizo una casuística de las últimas publicaciones de los 30 últimos años. Se buscaron conexiones y vínculos y se encontraron en 314 columnas de asociación con factores biológicos enumerados. Quizá lo más interesante está en la cruda conclusión: las manifestaciones iniciales de la enfermedad no han permitido encauzar la investigación en búsqueda del perfil clínico que lesiona al familiar enfermo.

La edad de presentación ha dividido la Enfermedad de Alzheimer en dos tipos: aquella que se presenta antes entre los 30-65 años como Alzheimer precoz y la que usualmente empieza desde esta edad. La enfermedad se duplica cada 5 años y tres de cada 5 personas tendrían la enfermedad a los 85 años. Mire los factores genéticos en el Alzheimer precoz: las mutaciones en el cromosoma 21 causan la formación de una proteína precursora anormal. Un cambio en el cromosoma 14 hace que se forme presenilina 1 y uno en el cromosoma 1 presenilina 2. No hay duda, los factores genéticos señalan la vulnerabilidad para desarrollarla.

Si nos detenemos en la que se presenta tardíamente encontraremos que las condiciones cardiovasculares, los estados metabólicos (diabetes y obesidad) y el grado de actividad física que ayuda a manejar situaciones hostiles como el estrés que actúan como catalizadores para el desarrollo de enfermedad. Practicar ejercicio, rutinario, es una gran solución. Algunas recomendaciones simples para defendernos del Alzheimer: estado físico y ejercicios constantes. La perseverancia debe ser lo invariable. Crear un ambiente externo en donde el paciente se sienta confortable, cómodo y pueda durante las fases iniciales llevar una vida cercana a la normalidad.

Cada etapa de la enfermedad y según la clínica puede requerir medicamentos. Anule el deseo espontáneo de ordenarlo. Acuda sin restricción de ningún tipo al médico de confianza y acepte las recomendaciones de su grupo de apoyo. Es la única forma de manejar inteligente esta nociva pero cercana enfermedad. Hace unos días recibimos otra decepción en el tratamiento del Alzheimer y el Crenezumab no previno el deterioro cognitivo en personas que causa la enfermedad (Lopera F.). Se supone que esta medicina evitaría la acumulación de las dos proteínas involucradas; la beta-amiloide y la proteína tau. A pesar de las expectativas y el uso del medicamento durante varios años, pacientes asintomáticos, los resultados no cambiaron el curso de la enfermedad. Respirar profundo y esta investigación es una más de las 800 investigaciones sobre Alzheimer que no han mostrado nada. Buscar otro rumbo.

