En la mente del dictador

Hace unos días el presidente de EE. UU., lo calificó como “carnicero” …Se equivocó el Señor Biden; es simplemente un dictador. Caben tantas palabras para definirlo: malo, frío, calculador, cruel y déspota. Se va uno a la infancia y lo primero que llama la atención en estos autócratas cuando niños era una ausencia de temor al miedo. Esto se relaciona con lesión estructural en la amígdala del lóbulo temporal: es más pequeña y tiene desde esa edad un mal funcionamiento. Son emocionalmente insensibles y no tienen sentimiento de culpa. No le trasnocha ese juez que llega en horas de la noche, que condena el comportamiento y firma la sentencia de culpabilidad que no deja dormir.

Su omnipotencia y autocracia la describieron muy bien los griegos en el Síndrome de Hubris, el ego amplificado y sus pensamientos delirantes, sin límites. Les molesta y se blindan ante las críticas. No se les puede contradecir pues el interlocutor es automáticamente su enemigo. No aceptan las opiniones y patean la humildad. Son narcisistas y piensan que no deben rendirle cuentas a nadie. La corte celestial no existe en su mente., hay que decirles sí a todo. En imágenes y escenas les molesta la compañía, nadie les puede dar sombra. Son adictos al poder y las luces solo para ellos. Para brillar más apagan la del vecino, son hijos del maquiavelismo.

La otra característica del dictador fueron los griegos quienes la contaron en la mitología de Las Moiras.Se creen estos sátrapas dueños de la vida y del destino de los pueblos. Como Átropos, una de las tres divinidades que se sentía con el poder para cortar el hilo de la vida. Igual que las moiras, los tiranos son temidos y reverenciados. No se les respeta.

Un mes desde la invasión rusa a Ucrania y los aspectos cuánticos no se comparan con los destrozos morales. Miles de muertos civiles (3.000), millones de desplazados (4 millones), daños a la infraestructura y derrumbamiento de la economía. Las bombas y misiles atacan ferozmente, inmisericordes. Se habla de 150 niños sacrificados en los ataques. La vida no tiene nacionalidad: cerca de 12 mil soldados rusos han muerto. La invasión rusa: símbolo de la miseria humana.

Diptongo: En este ajedrez de la geopolítica imagine la partida donde se juega la soberanía e independencia de una nación: el cerebro empático de Selenski o la mente reptiliana de Putin. ¿Quién ganará la libertad?

Y el juego parroquial electoral que se aproxima: la lucidez empática o el cerebro reptil. La confianza ciudadana en unas elecciones libres, sin presión o engaño tomará una determinación que marque el norte de la patria. Soy optimista de esta decisión colectiva.