Shakira pasó factura

Cuando me dispongo, hoy martes 17 de enero de 2023 a las 23 horas, a escribir mi columna para el próximo jueves, el canal de Shakira en YouTube, exponencialmente registra 140,212,056 vistas al video de su canción dedicada a Piqué.

Shakira partió la historia de pop en dos, su genialidad lírica y seguridad de mujer empoderada, logran describir con exactitud la mezcla de sentimientos que identifican a cientos de mujeres en el planeta víctimas de infidelidad, permitiéndoles aliviar su carga afectiva tras la traición de pareja.

Las letras de las canciones son sentimientos. ¿Quién lo duda? A los pocos que la critican, les recuerdo: la víctima fue ella. Shakira supo defenderse sola con la letra de su canción, darle la vuelta al mundo bañada en más fama y de paso ganar dinero, lo cual, a mi juicio, no fue un cálculo.

El divorcio es un avión sin retorno que desnuda al verdadero ser traicionero con quien duermes: “…Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción... Tanto que te la dabas de campeón, y cuando te necesitaba diste tu peor versión... Sorry, baby, hace, rato, que yo, debí, botar ese gato...”

La altura de una mujer empoderada, “loba gigante”, lastimosamente no evita ser subvalorada ni entregar su amor a la traición de un novato, gatito o enano, brincón: “…Una loba como yo no está para novatos… no está pa' tipos como tú… a ti te quedé grande, por eso estás, con una igualita que tú…”

El dolor de amor siempre pasa factura al infiel con un alto precio de amargura: “…Esto es pa' que te mortifiques, mastique y trague, trague y mastique, yo contigo ya no regreso, ni que me llores, ni que supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal.. pique…”

La separación es el poder de transformador del dolor en el carácter prospectivo de la mujer inteligente: “…Me dejaste de vecina a la suegra, la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Es Te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan…”

Toda mujer es única sin reemplazo, la traición del hombre claramente se protagoniza con una idéntica a él: “…Tiene, nombre, de persona buena, Clara... mente, no es como suena, es igualita que tú, pa' tipos como tú, a ti te quedé grande, por eso estás, con una igualita que tú. Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelvas hazme caso, cero rencor bebé, yo te deseo que, te vaya bien con mi supuesto reemplazo…”

El mal “negocio” de una ruptura por traición va de lo maravillosamente seguro de la mujer en casa a la incertidumbre producto del cerebro turbado del hombre en la calle: “…No sé ni lo que te pasó, estás tan rato que no te distingo, yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por Casio, vas acelerado, dale despacio, mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro poquito también, fotos por donde me ven, aquí me siento un rehén, por mi todo bien, yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también…”

Shakira es mujer, artista y su factura a Piqué pasará a la historia. !Shakira extraordinaria¡

@orlandocaba