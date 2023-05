Manuscrito hallado en una botella de Birra Moretti

Roberto Montes Mathieu: Lo veo desde dos aspectos. El del intelectual y el del amigo. En el primero, sin duda, era un hombre del Renacimiento. Su formación enciclopédica, él que ni siquiera era bachiller, implicaba conocimientos de literatura, música (de toda clase), pintura, arte, filosofía y hasta ciencia (podía hablar horas enteras de Copérnico, por ejemplo). Todo eso presente en su obra no era un añadido, sino un reflejo de su ser. Contando, además, con una memoria prodigiosa. Sorpresa grande oírlo hablar de Abel Antonio Villa o de la influencia de Debussy en la música del Caribe. Y lo insólito, Germán cantando boleros y poesías conocidas con música de algunos boleros. ¿Puedes imaginar a alguien leyéndose todo lo de Agatha Christie? ¿Todo Thomas Mann? ¿Recitar a Dante? ¿Releer reiteradamente a Cervantes? Siempre lo asimilé a Borges, a Octavio Paz, a Haroldo de Campos, como otros lo comparaban con Umberto Eco. Él podría haber dicho con Borges que estaba “podrido de literatura”. Me quedo corto al hablar de Germán, el erudito, el memorioso, el gran investigador y riguroso escritor. Como amigo, ya te imaginarás lo especial que era.

¿Cuáles eran sus preocupaciones más recurrentes?

En lo que nos interesa, era escribir. Y hacerlo bien, preparándose para ello a partir de una sólida formación literaria, filosófica. Siempre criticaba, y duro, a los escritores que carecían de una gran cultura, indispensable, decía, para escribir. No creo que haya dejado de leer nunca, como un compromiso con él mismo.

¿Qué opinión le merecía la política y la religión?

No lo seducía la política. Le parecía asquerosa. Pero en este país si uno no se mete a la política la política se mete con uno para joderlo. Su familia por tradición era conservadora. Germán, a pesar de esto, era de ideología liberal, amigo de López Michelsen, a quien admiraba como intelectual, no olvides que es autor de una buena novela: Los elegidos. Germán militó en el MRL y siendo presidente López lo vinculó al servicio diplomático, enviándolo a Kenya (allá en una universidad se conoció con Günter Grass) y Belgrado, y aprovechó para ir a Atenas, París y Roma. En esta ciudad, al visitar la Basílica Paulina, decidió escribir sobre Paulo de Tarso. La misma noche de la visita escribió el capítulo de El signo del pez titulado El gimnasta de Tarso. Antes había escrito el cuento La daga sabea que narra un encuentro ficticio entre Pablo y Bernabé.

En cuanto a la religión, creía en Dios. Decía que todas las religiones eran parcialmente verdaderas. En una entrevista que publiqué en el Magazín del Caribe, me dijo: “Yo no estoy, como tampoco lo estuvo Maquiavelo, contra las religiones. Estoy con las religiones sinceramente practicadas, y contra la práctica hipócrita, por conveniencia, de cualquiera de ellas”.