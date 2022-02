Un bulevar hasta el río

Entre las grandes obras que ha anunciado nuestro alcalde Jaime Pumarejo no se ha escuchado nada acerca del abortado proyecto del Batallón de Paraíso que estuvo muy cerca de convertirse en una realidad, pero que supuestamente por una muy egoísta decisión del entonces Ministro de Defensa, no logró concretarse. Se trataba de una negociación muy interesante con la que la ciudad hubiera logrado nuevas vías y un enorme parque. Quizás hoy la gran oferta de predios urbanizables con que cuenta Barranquilla dificulte esa operación inmobiliaria. Pero la urgente necesidad de contar con nuevas vías para optimizar la precaria movilidad en ese sector no da espera, y en ese sentido, el batallón de Paraíso sigue siendo un obstáculo, tapón que hay que destrabar muy pronto.

De manera reiterada se anunciaba por parte del Distrito la necesidad de prolongar la calle 79 hasta la Vía 40. Concepto totalmente errado, desde mi punto de vista, porque esa calle 79 sí llega actualmente hasta la Vía 40. Lo que sucede es que esta se estrella en la carrera 60 y unos 100 metros más arriba, continúa desde esa carrera en adelante. La calle 79 lo único que requiere para evitar ese tropezón es construirle una muy corta vía en diagonal, que empalme una con otra. ¡Y listo! Además, con la calle 80 en sentido contrario, funciona como un perfecto par vial.

Lo que he propuesto en varias oportunidades, y hoy lo recalco, es la necesidad de extender la calle 78, bello bulevar de Villa Country, que hoy solo llega hasta la carrera 59B, y llevarlo hasta la Vía 40 para empalmarlo con la misma calle 78 que llega al malecón. Y es que desde el punto de vista urbanístico un bulevar es mucho más bello que una simple calzada, y serían 4 carriles en vez de 2. Esa nueva avenida desde la carrera 59B rematada con una glorieta en la Vía 40 facilitaría el acceso y salida vehicular al malecón, que hoy es un desastre. Sería también una solución de movilidad para todo el barrio Paraíso, pero especialmente para quienes habitan en varias carreritas ciegas que mueren en ese batallón, como también para muchas familias que adquirieron apartamentos construidos donde quedaba Vanylon, hoy cruelmente obligadas a llegar a la Vía 40.

Se acercan los Juegos Panamericanos 2027 y se proyecta la “Arena del Río” en esa zona, lo que obliga a diseñar desde ya lo que para ese momento se requiere, y no se puede depender de una eventual negociación del Batallón de Paraíso para hacerlo. Es más, cualquiera que conozca el enorme predio de los militares se da cuenta que varios miles de metros cuadrados de este, sobre la Vía 40, no son más que un inmenso peladero que solo sirve para parqueadero en carnavales, así que desde ya debería diseñarse una calzada para que este sea atravesado por la carrera 74 desde las calles 76 y 77 hasta la 79 para descongestionar ese tramo de la Vía 40. También se hace indispensable construir una nueva calzada que atraviese las ruinas de lo que fue Aluminio Reynolds a la altura de la carrera 79, para unir con esa nueva vía a las calles 79, 79B y 80, su par vial, con lo que se descongestionaría una enorme zona y además de mejorar la movilidad, dinamizaría urbanísticamente un gran sector aledaño a la Av. del Río, a la que le urge extender su extremo norte para su empalme con la Vía 40 con una glorieta junto a Siape, así como ampliar la calle 82 hasta Paraíso. El positivo cambio sería enorme. ¡Pilas! Que la “Arena del Río” va a millón… ¡Y el 2027 está cerca!

nicoreno@ambbio.com.co