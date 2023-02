La corrupción le resta tanta capacidad financiera al Estado que impide que este pueda invertir la cantidad de recursos que recibe de los múltiples impuestos en las obras que el país requiere, y por ello, este se inventó formas financieras para suplir ese déficit. Una carretera construida por el Estado, requería peajes solo para su sostenibilidad; una mediante APP, Alianza Público Privada, los requiere para solventar parcialmente su valor más su sostenimiento, y una IP, Inversión 100% Privada, los requiere para recuperar totalmente su inversión y sostenerla por determinado tiempo. ¿Entonces? Pues tendremos cada vez más peajes y cada vez más costosos. Si no, no hay autopistas, porque la plata del Estado para construirlas está en los bolsillos de los miles de corruptos que se la roban. Pretender que un privado invierta para no tener rentabilidad es un absurdo, y una autopista vale mucha plata.

El peaje de "Papiros" es un gol que los barranquilleros nos dejamos meter desde el principio, por blandos. Este nunca debió existir entre poblaciones tan cercanas como Barranquilla y Puerto Colombia. Recuerdo mi columna de entonces, “Peaje de "Papiro", florero de Llorente local”. Mientras en Cartagena solo hay un peaje después de todos sus desarrollos urbanos, a nosotros, además del de Puerto Colombia, nos clavaron uno más, en las goteras de la ciudad. Argumento: el de “Marahuaco” se encuentra en Arroyo de Piedra, fuera del Distrito de Cartagena, y así el de Papiros lo construyeron fuera del Distrito, justo en el límite del lado de Puerto, inclusive del límite en litigio, por si acaso Barranquilla lo ganaba. Es que somos “medalla de oro” en dejarnos meter el dedo en la boca.

Hoy, por el colapso y cierre de la vieja carretera en el lago de El Cisne y la ampliación del corredor universitario, el peaje de "Papiros" está rentando quizás más que el de Puerto Colombia, y la Concesión Costera Cartagena Barranquilla S.A., se está lucrando en exceso con la tragedia ajena. Si sus propietarios fueran justos, virtud casi desconocida en Colombia, debieron desde un principio, analizar que si por fuerza mayor, por "Papiros" estaban pasando el doble de vehículos, les permitieran a cada uno, pagar la mitad del valor, y si se había triplicado el flujo, pues solo deberían pagar una tercera parte, y mantendrían el mismo ingreso. Pero hoy el Grupo ISA, su propietario, se está aprovechando de una circunstancia ajena, y el pueblo está rebotado. El gobierno nacional debe mediar, inicialmente, en beneficio de un justo equilibrio, y de manera definitiva, para eliminarlo.