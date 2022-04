El Aqua-Metro o Metro-Río

Ese fue el título de mi columna de EL HERALDO del lunes 14 de octubre de 1996, hace más de 25 años, siendo alcalde Edgard George, y fue el producto de una charla con Alfredo Santos Q.E.P.D., sobre una idea original de su hermano Eduardo Santos, acerca de un transporte de pasajeros por el río Magdalena. Su familia era propietaria entonces de una empresa metalmecánica llamada por coincidencia, “Industrias El Barco”. A raíz de esa idea planifiqué un recorrido en bote saliendo de Las Flores y haciendo paradas imaginarias en Siape, en la Escuela Naval de Suboficiales, en la Intendencia Fluvial, en el sector de Villanueva, Barranquillita, en la Zona Franca, en el antiguo embarcadero del ferri cerca al puente Pumarejo, en Soledad y en Malambo, aunque bien hubiera podido seguir hasta Sabanagrande, Santo Tomás y Palmar de Varela. Hoy con la nueva Avenida del Río y el Malecón, podría contarse además, con estaciones o paradas en la calle 72, en La Loma, y en otros puntos más. Reproduzco un párrafo de aquella columna: “Imaginemos unas estaciones tropicales con vías de acceso arborizadas, con una iluminación profusa, de atractivos y confortables muelles.” Y creo esa idea aún sigue vigente. Traigo a presente esa vieja propuesta porque aprecio que nuestro alcalde Jaime Pumarejo ha retomado ese tema después de su reciente viaje a Europa.

Como he comentado varias veces, mis tres hijos viven en Vancouver, Canadá, ciudad en la que el llamado “Aquabus” es uno de sus tradicionales sistemas de transporte, el cual he tomado, no en plan turístico sino de movilización, aunque también lo utilizan turistas para apreciar la ciudad desde el mar. Se trata de unos botes lo más parecido a una buseta, con capacidad para unos 25 pasajeros, con cascos tipo catamarán por lo que son de mínimo calado, destacando su nombre “Aquabus” en letras grandes y coloridas. Su infraestructura de paradas es muy económica pero suficientemente práctica porque se limita a unos muelles de madera en forma de T, con sus barandas de protección, bancas, techos livianos en algunas de estas y una señalización similar a la de Parada de Bus, pero con su pictograma que muestra un Aquabus.

En Vancouver todo el transporte público es del Estado, y obviamente se trata de un sistema intermodal que cuenta con buses, Metro, llamado Skytren, el ferri de solo pasajeros que comunica a Vancouver con North Vancouver, y el Aquabus. Y unos alimentan a otros, así que cerca de una estación de un medio de transporte se ubica una parada de otro medio complementario. Aunque en algunas de nuestras poblaciones los bici-taxis y moto-taxis bien podrían ser vehículos alimentadores de pasajeros. Opino que se trata de un modelo que podría aplicarse fácilmente en Barranquilla y en las poblaciones ribereñas más inmediatas, tanto del Atlántico como del Magdalena, siempre y cuando que lo permita la relación costo / beneficio, comparando este sistema de transporte con el tradicional actual.

He querido referir cómo opera el Aquabus de Vancouver, ciudad siempre considerada entre las 5 con mejor calidad de vida en el mundo, para mostrar que es posible un Río-Bus sin unas costosas inversiones en infraestructura, porque la sencillez y la practicidad hacen parte del encanto de ese atractivo sistema de transporte, y si este resulta económicamente rentable, así sí podría implementarse en Barranquilla de una manera fácil y rápida.

nicoreno@ambbio.com.co