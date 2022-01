Barranquilla en contexto

El año pasado hice el mismo ejercicio que ahora, comparando la cantidad de habitantes y los presupuestos anuales de Barranquilla con los de las principales ciudades del país para analizar los comportamientos en materia de inversión y gastos. Nuevamente se presenta nuestra ciudad como la de mayor presupuesto per cápita, muy por encima de otras más desarrolladas desde hace décadas, siendo este comportamiento el que nos ha permitido ir disminuyendo esa amplia brecha de desigualdad que existía con las andinas, especialmente con las del privilegiado “triángulo de oro”, receptoras de la mayor inversión nacional. Veamos el ejercicio con los habitantes de cada ciudad:

Barranquilla con 1.239.518 habitantes y un presupuesto para el 2022 de $4,16 billones, representa un per cápita de $3.356.143 por cada currambero de nacimiento o adopción. Bogotá con sus 7.743.955 de rolos y no rolos, incluyendo los $3.7 billones que le da la Nación para su Metro, suma un presupuesto de $28,5 billones, y nos gana con un per cápita de $3.680.289, pero sin el Metro, este sería de $3.202.497, inferior al de Barranquilla. Medellín cuenta con 2.569.000 paisas y no paisas, y un presupuesto de $6,29 billones, con un per cápita de $2.448.423, un 73% del nuestro. Cali con 2.227.642 almas y un presupuesto de $4,6 billones, para un per cápita de $2.064.963, tan solo el 61% del de nuestra ciudad. Bucaramanga y sus 612.277 habitantes tiene un presupuesto de $1,114 billones, con un per cápita de solo $1.819.446, que representa un 54% del de Barranquilla.

En ese análisis comparé además, la distribución de esos presupuestos, en la cual nuestra ciudad también las aventaja con un porcentaje del 83% para inversión, solo un 8% para funcionamiento, y 9% al servicio de la deuda, para cancelar intereses y abono a capital de los créditos contraídos para financiar las múltiples obras que le han cambiado la cara a Barranquilla y con las que se ha logrado la pavimentación de la casi totalidad de los barrios antes subnormales, la construcción de cientos de parques, escuelas, centros de salud, la Avenida del Río y su malecón, el Corredor Portuario, la prolongación de la carrera 43, la ampliación de la calle 30 y la Cordialidad, etc, así como la siembra de decenas de miles de árboles, jardines en bulevares y su mantenimiento, también los 22 estadios para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, además de la inversión social que no se ve pero se siente, la atención a la pandemia del Covid, obras con las que se procura y ha logrado convertir a Barranquilla en una ciudad atractiva para invertir y para vivir. Y con este presupuesto del 2022 se mantendrá esa tendencia.

El recaudo consolidado de los impuestos directos, logrado el pasado 2021 por el Distrito, alcanzó la suma de $1 billón 134 mil 645 millones, lo que demuestra, no solo la eficiencia en el cobro sino la confianza de los barranquilleros en el manejo de los recursos. Basta comparar una noticia aparecida en El Tiempo el pasado 29 de diciembre, bajo el título de “Suspensión de trámites catastrales por el IGAG hasta el 24 de enero para consolidar su base gravable”, con una base actualizada en la Gerencia de Gestión de Ingresos del Distrito, al punto que en el primer minuto de este enero del 2022 se podía consultar la información completa de todo predio y pagar el impuesto de este año en curso. Cuando hay que criticar, se critica, pero cuando hay que reconocer, no se vale callar.

