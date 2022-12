Llevo décadas manifestando a través de mis columnas que a nuestra malla vial le urge un rediseño en cientos de sitios puntuales de la ciudad para optimizar la movilidad vehicular en Barranquilla, y solo un funcionario del Distrito me ha comentado que le parece interesante la idea. He presentado esta propuesta a la asociación cívica Por Amor a Barranquilla, y a afiliados de la Lonja de Propiedad Raíz, por amable invitación; en ambas he expuesto los motivos que tengo para demostrar que nuestra malla vial sí es susceptible de unos rediseños de bajo costo relativo con los que podría mejorarse muchísimo el caótico tráfico actual. Y es que intervenir para optimizar 100 o muchos más puntos críticos puede costar muchísimo menos que una costosa obra puntual que mejora la movilidad solo en su área de influencia. Barranquilla necesita con urgencia una “acupuntura vial urbana”, y con esta, nuestro tráfico mejoraría ostensiblemente. Con seguridad que si a los otros gremios les interesara mi propuesta y se la presentaran al Distrito, esta tendría muchísimo más peso que el que puedo generar yo, en solitario, a través de esta columna en EL HERALDO.

Y ejemplos para demostrar lo que afirmo hay muchos, la sola carrera 51B desde la calle 84 hasta la Jardines del Recuerdo es el típico ejemplo de una avenida mal diseñada, pero susceptible de corregirse. Para darles solo una idea, sabemos que el corredor de Transmetro por la carrera 46 afectó enormemente la conectividad que existía, ya que dividió esa porción de la ciudad con una barrera para favorecer a un medio de transporte masivo en detrimento del resto. Así mismo, las grandes autopistas norteamericanas que atraviesan parcialmente algunas ciudades y que mueven enormes volúmenes de tráfico, separan porciones de estas, y por eso son criticadas. Pero en el caso de nuestra carrera 51B, ni se trata de una troncal de transporte masivo, ni de una autopista de gran volumen, es una simple vía de doble calzada y de dos carriles por calzada. Pero al igual que las anteriores, está dividiendo parte del norte de la ciudad de manera totalmente innecesaria, porque con un rediseño de la misma, eso se evitaría, y con pequeños cambios se lograría descongestionar muchas vías del norte, incluyendo a la misma carrera 51B.

La cantidad de intersecciones de calles y carreras de doble sentido vial, con prohibición de giro a la izquierda en intersecciones con semáforo, sólo requieren, como se aprecia en cualquier otra ciudad, pequeños rediseños para evitar esa limitación, y así agilizar el tráfico e impedir congestiones innecesarias en vías aledañas. Y son más de 100 los cruces que podrían optimizarse. El Paseo Bolívar requiere para descongestionarse, un retorno urgente en la carrera 44 para que, quienes conducen de norte a sur puedan devolverse sin tener que tomar otras vías congestionadas, y hoy existe el espacio para construirlo. Al puente de Murillo sobre la carrera 22 es indispensable construirle la oreja que no le construyeron originalmente para poder acceder en sentido norte – sur a la Cordialidad, sin necesidad de hacer las peripecias de hoy. Hay que construir por lo menos 30 carriles de giro a la izquierda en avenidas de la ciudad para permitir ese giro sin estrangular el tráfico. En fin, son muchísimos los rediseños que deberíamos hacerle a nuestra malla vial dentro de costos relativamente bajos, con ello la movilidad ganaría muchísimo, y nos mostraríamos como una ciudad moderna y con una malla vial bien diseñada. Porque la de hoy, definitivamente, no lo está.

nicoreno@ambbio.com.co