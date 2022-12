¿Qué es la Paz Total?

El comienzo de una nueva mesa de negociación con el ELN en el marco de la política de la Paz Total del gobierno Petro, nos debe llevar a unas aclaraciones del concepto, para de esta forma poder exponer algunas reflexiones:

Primero. La política de Paz Total tiene dos grandes ejes, el primero es un diseño jurídico e institucional para que se puedan dar unas "negociaciones de Paz" y lo cito entre comillas porque esto es un concepto que tiene una serie de elementos, quiere decir, para poder hacer una negociación se debe reconocer la existencia de un conflicto armado, que es de carácter y orígenes políticos, razón por la cual al grupo antagonista del Estado se le otorga una categoría o status político. Este fue el desacuerdo inicial más grande y uno de los orígenes de la disputa Uribe Santos, mientras Uribe desconoció históricamente la existencia de un conflicto armado y por el contrario decía que en Colombia lo que existía era una amenaza terrorista, Juan Manuel Santos por vía legal reconoció la existencia de un conflicto armado, hecho que le dio el espacio político para abrir formalmente la negociación con las Farc.

Segundo. Al reconocer la existencia de un conflicto armado se le da un status político al antagonista, pues se entra a negociar con elementos estructurales del Estado, quiere decir participación política, tierras, justicia etc., en los procesos de negociación son las partes quienes definen los temas y alcances de la misma.

Ahora bien con eso claro podemos describir el otro eje de La Paz Total, que es " el sometimiento a la justicia", este quiere decir que grupos de carácter delincuencial se sientan a hablar con el Estado para puntualmente hablar de cómo crear un marco jurídico que les sea benéfico en términos de penas más blandas, entrega de bienes, entrega de rutas de narcotráfico, delación de otros criminales etc. En este caso no se da reconocimiento de ningún tipo de conflicto armado, no se les da ningún tipo de estatus político, no se va a negociar ningún elemento del Estado, no se les va a dar participación política, ni partidos, ni personerías jurídicas, sólo y exclusivamente es como entregarse a la justicia con algún beneficio.

Como ven son dos escenarios muy diferentes diseñados para dos actores armados diferentes, lo único es que en este caso los dos modelos fueron insertados en el mismo concepto y la misma ley, buscando crear una estrategia de pacificación nacional con todos los generadores de violencia. A manera de pedagogía de paz está explicación es importante porque desde la oposición y en varios medios de comunicación se ha hecho con o sin intención una mezcla de conceptos y actores para llevar un mensaje incorrecto de lo que es la ley y el concepto de Paz Total.

Ahora bien, desde las regiones y los territorios las fuentes nos advierten desde ya lo que era previsible, que no todos los grupos les interesa acogerse a La Paz Total, y que es un secreto a voces es que si algunas estructuras grandes como el Clan de Golfo entrará a un proceso de sometimiento a la justicia aparecerían nuevas disidencias de esa organización.

Todos los esfuerzos posibles para lograr la paz hay que hacerlos siempre, pero tristemente sabemos que nuestro conflicto está parado en la plata del narcotráfico y mientras Estados Unidos y la Unión Europea sigan consumiendo y pagando al ritmo que lo hacen parece que estamos condenados a vivir en una vorágine cíclica de sangre.

