Lo que usted no vio en la posesión de Petro

La posesión de Gustavo Petro pasará a la historia sin lugar a dudas por haber sido una de las más emotivas y llenas de símbolos. Aquí les comparto cuatro hechos que se vivieron en las calles y en la Plaza de Bolívar y que no se vieron por televisión.

Primero. El gran número de delegaciones y de organizaciones campesinas, indígenas, afros, Lgtbi y de jóvenes de todas las partes de país, desde la Alta Guajira, el Chocó, el Cauca o el Vichada. Las calles de la carrera séptima fueron una fotografía de la Colombia real, de la Colombia profunda multicultural y multiétnica en la que vivimos.

Segundo. La alegría color y fiesta de muchos grupos de músicos, artistas, bandas y bailarines. Era increíble ver cómo se mezclaban compañías de teatro, de salsa del Valle del Cauca, grupos vallenatos y grupos urbanos del hip hop que en sus letras iban narrando lo que fueron los falsos positivos y la persecución y muertos de los años anteriores. La música de Colombia en unas pocas cuadras.

Tercero. Grupos de familias y amigos, gente del común, que no pertenecen a ningún partido político, ni eran invitados especiales, simplemente llegaban a vivir un momento histórico del país, entre estos ciudadanos tuve la oportunidad de entrevistar a un joven que venía de Riosucio. Me contó la travesía que hizo desde su vereda hasta llegar a Medellín y desde ahí hasta Bogotá; mas de dos días de viaje para estar a las tres de la tarde en la Plaza de Bolívar, me dijo “yo no tengo invitación del gobierno pero si de la historia”.

Cuarto. Ver la esperanza en los ojos de los miles de asistentes en la plaza de Bolívar era algo impactante, cuando llegó la espada de Bolívar, durante el discurso de Gustavo Petro, pero en especial cuando apareció María José Pizzaro y le impuso la banda presidencial a Petro los aplausos y la bulla era impresionante en la plaza, ver a mucha gente con lágrimas en los ojos, recordando el asesinato de Pizzaro y cuanta sangre tuvo que correr en Colombia para ver esa imagen. Sin lugar esta posesión presidencial fue histórica, por primera vez no fue el evento exclusivo de los ricos y la élite de Bogotá, fue la fiesta de los indígenas, de los afros y de las clases populares que llenaron la Plaza de Bolívar y sus alrededores, gran reto tiene el gobierno Petro frente a esta ilusión del cambio, sin lugar a dudas el sentimiento generalizado se resumía en una bandera de un joven que estaba subido en una de las luminarias de la Plaza de Bolívar que decía, “no nos vayan a defraudar”.

