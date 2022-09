La comisión segunda de la Cámara de Representantes en Turbo

Hace una semana la comisión segunda de la Cámara de Representantes adelantó su sesión desde una cancha de microfútbol en uno de los barrios de Turbo, Antioquia, el tema principal era hablar de los retos en materia de seguridad que se viven en los municipios que componen el Golfo del Urabá.

Quien organizó y lideró esta sesión fue el representante del Pacto Histórico por Antioquia, Alejandro Toro, quien desde hace más de dos décadas ha estado recorriendo estas zonas alejadas del país como líder social comprometido con los temas de paz, Alejandro le prometió a estas comunidades en su campaña que llevaría el congreso a las regiones para que los escucharán, y hace una semana ya le cumplió a los habitantes de Turbo.

La sesión estuvo compuesta en dos grandes bloques, en la primera hablaron las comunidades y en la segunda participaron los miembros de la comisión y funcionarios de diversas entidades del Estado quienes tomaron atenta nota de las necesidades de las comunidades. Pero fue esta primera parte la más importante, escuchar qué está sucediendo en estos municipios históricamente abandonados por el Estado, aquí diferentes líderes sociales, representantes de víctimas, y de colectivos sociales pudieron expresarse y contar lo que está pasando.

Una de las situaciones más complejas es el fenómeno de los migrantes que van rumbo al tapón del Darién, según cifras dadas por las comunidades sólo en este 2022 van más de ochenta mil migrantes que han pasado por estos municipios y se espera que para finalizar el año se llegue a los ciento veinte mil migrantes.

Esto desencadena en problemas de diversa índole, primero los municipios no tienen infraestructura suficiente para albergar este volumen de personas así sea que estén en tránsito, segundo la inseguridad se ha ido tomando la ruta del Darién poniendo en riesgo a los migrantes y a las comunidades del Golfo del Urabá, frente a esto una denuncia de uno de los líderes fue contundente, "están violando sistemáticamente a mujeres en el paso del Darién y nadie hace nada", consultando fuentes para esta columna la ONG Médicos Sin Fronteras en su portal web informa que entre el 1 de enero y el 30 de mayo de 2023 atendió a 100 víctimas de violencia sexual", esto sin contar la cantidad de casos donde los migrantes víctimas hombres y mujeres por miedo no denuncian y hace que exista un sub registro del fenómeno criminal. Los líderes de estas comunidades nunca estigmatizan a los migrantes, al contrario los defienden y siempre recalcan que el migrante no está ahí por placer, está viviendo una situación dramática y están intentando salvar sus vidas.

Varios representantes de las comunidades piden al gobierno nacional que se regularice el paso por vía marítima, que sea un paso seguro y digno para el migrante y que no se le deje entrar a la boca del lobo que es el Darién. Sumado a lo anterior hacen presencia estructuras del crimen organizado que se disputan corredores de movilidad, del narcotráfico y portafolios de economía ilegal.

En medio de este escenario tan complejo quedan las comunidades de la región del Urabá, por eso fue tan importante que todas estas denuncias fueran escuchadas en primera persona por los miembros de la comisión segunda, para que desde el Congreso se comiencen a tomar cartas en el asunto frente a esta problemática en la frontera con Panamá.

La iniciativa del Representante Alejandro Toro se debe seguir replicando por diferentes zonas del país y por más comisiones, es hora que el Congreso y las instituciones del Estado escuchen a las comunidades y que el cambio se construya desde las regiones, la paz de Colombia se construye entre todos.

@nestorrosania