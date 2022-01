Defendamos los páramos y el medio ambiente

La lucha por la protección del medio ambiente y de los páramos debe ser una cuestión de resultados y no de discursos, desde la constitución de 1991 se habló de la protección de los páramos como una prioridad para el Estado y para los colombianos, se han planteado no una sino varias leyes que hablan de la importancia del ecosistema de páramo y la obligación por parte de entidades como la Car de su vigilancia y control, pero los resultados a hoy 2022 son muy negativos, la deforestación no cesa y por el contrario la ganadería y los cultivos de papa siguen colonizando zonas de paramos, frente a este escenario 4 reflexiones.

Primero. A la clase política colombiana poco o nada le importan los páramos y el medio ambiente, cada vez que pueden salen frente a los micrófonos y las cámaras de televisión desde el Presidente, el ministro de medio ambiente de turno o cualquier funcionario a posar de preocupados por la situación ambiental del país, y si es en una cumbre a nivel internacional mejor para ellos porque pueden vender una cantidad de mentiras frente a su gestión ambiental, mientras que de manera interna se lavan las manos con proyectos mineros como los de Santurbán o el del fracking.

Segundo. Los ministros de medio ambiente en Colombia llegan por cumplir cuotas políticas con los partidos y para pagar favores de la campaña, pero no hemos tenido en el cargo a verdaderos ambientalistas ni expertos en la materia que les duela el país y la naturaleza, nuestra única funcionaria en un cargo importante a nivel ambiental que de verdad trabajó con amor por la naturaleza y los páramos fue la doctora Julia Miranda, quien desde la dirección de Parques Nacionales promovió políticas públicas realmente estratégicas en materia ambiental, pero de manera inexplicable fue retirada de su cargo por Orlando Molano quien venía de manejar el Instituto de Recreación y Deporte de Bogotá, este es el mejor ejemplo de cómo ven y la importancia que le dan al medio ambiente desde el gobierno nacional.

Tercero. Los medios de comunicación también tienen una responsabilidad en materia de difundir la importancia y la riqueza ambiental de nuestro país, y la responsabilidad que tenemos en su protección, países como Costa Rica llegaron a ser una potencia ambiental y turística fue por que los ciudadanos de a pie, común y corrientes tuvieron toda la información sobre el valor ambiental de su país se apropiaron de eso y hoy es un patrimonio de todos los costarricenses.

Cuarto. Se necesitan penas ejemplares para quienes estén en actividades de deforestación, la situación de los páramos hoy en Colombia es alarmante, la ganadería y los cultivos de papa siguen arrasando sin piedad frailejones y todo el ecosistema de páramo y no pasa nada, esta situación no es nueva y menos clandestina, todos saben quiénes son, como entran maquinaria, retro excavadoras, y en cuestión de horas no hay páramo y en cuestión de días ya hay vacas o comienzan los cultivos de papa a colonizar las montañas, las autoridades como por variar nunca aparecen o curiosamente guardan un silencio cómplice, y este es un patrón que se repite a nivel nacional.

Cuántos capturados judicializados y con sentencias ejecutoriadas tenemos por de forestación hoy en Colombia, pregunta que le hacemos a la Fiscalía General de la Nación. Comienza el 2022 año de elecciones presidenciales y como han podido ver ningún candidato habla dentro de su agenda principal sobre el medio ambiente y los páramos, al parecer todo seguirá igual y la tragedia ambiental no va a parar.