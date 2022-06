12:00 AM Opinión

El octogenario

Paul McCartney visitó nuestro país en el 2012, en medio de la gira On The Run. Dejar pasar esa oportunidad es una de las cosas de las que me arrepentiré toda la vida; ya ni siquiera recuerdo qué mínima tontería me impidió hacer el esfuerzo por verlo en vivo. Años más tarde tuve un intento prometedor, que se desvaneció cuando sin mayores explicaciones cancelaron su concierto en Medellín en el 2017. Todavía guardo alguna esperanza.