Percepción barranquillera

Este viernes 11 de febrero el programa Barranquilla Cómo Vamos lanza unos nuevos resultados. Con el fin de conocer cómo estuvo la calidad de vida de los ciudadanos en los últimos 3 meses del año que recién terminó.

La encuesta que inició en el 2020 para conocer la percepción de los ciudadanos frente al impacto que tuvo la pandemia en su calidad de vida se replicó igualmente en el 2021, ya no con el enfoque directo al análisis de la coyuntura covid-19, sino para conocer la percepción y necesidades de la ciudadanía en torno a temas económicos, de salud, educación, vivienda, espacio público, seguridad, participación ciudadana, gestión pública, entre otros temas que afectan al barranquillero.

La encuesta se desarrolló por medio de herramientas digitales y redes sociales, como mecanismos de innovación para la medición y análisis de información ciudadana; contó con una metodología rigurosa y estrictos protocolos de seguridad informática. En ello hemos sido pioneros a nivel país, apoyados por la prestigiosa firma Sensata.io.

En esta edición hicimos un especial énfasis en materia de seguridad, con un capítulo específico que nos otorga nuevas luces y capacidad de análisis sobre los problemas en esta área que enfrenta el Distrito. Los interrogantes fueron diseñados y trabajados en conjunto con el Observatorio de Seguridad de la Universidad del Norte. Entre los hallazgos más relevantes, puedo adelantarles que: El 75% de los encuestados ve como principales focos de inseguridad los delitos de hurto y homicidio, siendo la “existencia de delincuentes en las calles” el principal motivo, por encima de factores relacionados con la Fuerza Pública. No obstante, el 63% afirma no haber sido víctima de un delito en la ciudad durante el último año.

La Red de Ciudades de Cómo Vamos (RCCV) es una alianza entre el sector privado y la sociedad civil centrada en la generación de información confiable y comparable, para medir y hacer un seguimiento de la calidad de vida y la sostenibilidad en las ciudades colombianas. La RCCV tiene como objetivo contribuir al desarrollo de gobiernos locales más efectivos y eficientes, y de ciudadanías más informadas, responsables y participativas. Actualmente, la Red reúne 20 iniciativas que agrupan 40 municipios del país, incluyendo 15 ciudades capitales/distritos.

Como conclusión de este artículo les dejo una reflexión que ya he venido haciendo en otros medios de comunicación, pero que no deja de ser pertinente a la luz de nuevos resultados: Urge una mayor integración entre los sistemas de información para facilitar la toma de decisiones y mejorar la confianza en las estadísticas. El manejo y análisis de datos a gran escala debe ser el principal aliado de los próximos gobiernos. Es necesario superar la politización de los datos. Los aportados por instituciones como Barranquilla Cómo Vamos, el DANE o la FAO no buscan ser un juez severo o moralizante; en su lugar, dan pistas para la toma de decisiones políticas –de quienes pueden decidir y han sido elegidos por el pueblo para ello–, y orientan sobre “lo que está funcionando” y sobre dónde deben concentrarse los esfuerzos. Y en absoluto desconocen el olfato que desarrolla el gobernante al ser quien palpa las realidades en las calles día a día.

@KDiarttPombo