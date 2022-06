12:00 AM Opinión

No seas un blanco fácil

No le ponga conejo a Colombia con el cuento del voto en blanco. Al respecto, la actitud de Sergio Fajardo no es un ejemplo de ascepcia, sino de irresponsabilidad. Al igual que el: “mejor no voto”. No votar o votar en blanco, es optar por la peor alternativa, la más lejana a su inclinación. Equivale a escoger al que menos le gusta.