Pinta bien el año para Quintana

El arjonero José Quintana firmó con los Mets de Nueva York por dos años y 26 millones de dólares, contrato que lo deja como el pelotero colombiano con mejor salario anual en las Grandes Ligas de la historia. Por supuesto, el dinero inspira a tener un mejor rendimiento, pasa en cualquier trabajo. Pero Quintana en la novena de ‘la Gran Manzana’ tendrá otros puntos a favor para que el 2023 sea el mejor año de su carrera en Las Mayores.

Quintana es conocido en el béisbol como ese lanzador que hace buen trabajo sobre la lomita, pero que no cuenta con el apoyo ofensivo o del bullpen de su equipo de turno para lograr la victoria. Es verdad que estamos en una época donde el récord de ganados y perdidos no es tan relevante, pero sin duda alguna ayuda. Nada más como ejemplo, en la campaña 2022, José, en sus 32 salidas, abandonó el juego dejando a su equipo arriba en la pizarra, o al menos no perdiendo, en 16 ocasiones, de las cuales solo en 5 logró adjudicarse la victoria.

Esto se ha repetido año a año en la carrera del zurdo colombiano. Pero eso podría cambiar en los Mets. Los neoyorquinos, liderados por su dueño, el multimillonario Steve Cohen, se están armando no solo para llegar a la Serie Mundial, sino también para ganarla. En 2022 se quedaron cortos, pero fueron el cuarto equipo con mejor promedio ofensivo de la Liga Nacional, el octavo en jonrones, cuarto en carreras impulsadas y tercero en carreras anotadas.

El lineup tendrá los bates de Pete Alonso (segundo en cuadrangulares de la liga y candidato a MVP), Francisco Lindor, Eduardo Escobar, Jeff McNeil (campeón bate de la Nacional en 2022), Starling Marte y Francisco Álvarez (prospecto número 1 del béisbol). Además, cuentan con el cerrador del año, Edwin Díaz, quien logró 32 juegos salvados.

El bullpen fue el sexto mejor de la liga en ventaja preservada y el tercero con mejor promedio de carreras limpias recibidas. Todo esto antes de la firma de David Robertson, uno de los relevistas más respetados en La Gran Carpa, quien viene de lanzar en la Serie Mundial con los Filis, y llega para prepararle el camino a Díaz. Por si fuera poco, los Mets son dirigidos por Buck Showalter, nada más y nada menos que el Mánager del Año en la pasada temporada.

El ‘zurdo de oro’ de Colombia tiene todo a su favor para que no solo tenga una muy buena temporada en la MLB, también para ganar la Serie Mundial, que no celebramos en Colombia (aparte de la ganada por el colombo-venezolano Adrián Sánchez en 2019 con los Nacionales de Washington) con uno de los nuestros en plan estelar desde Édgar Rentería con los Gigantes de San Francisco en 2010. El 2023 pinta bien para Quintana.